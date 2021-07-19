Politico: Кальюлайд может стать кандидатом на пост генерального секретаря НАТО
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Сегодня издание Politico сообщило, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд может оказаться в числе потенциальных кандидатов на пост следующего генерального секретаря НАТО.

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Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг занимает свой пост с 2014 года. Страны-члены альянса решили продлить срок его полномочий до сентября следующего года, оставив на поиск преемника чуть больше года.

В НАТО началось обсуждение, кто может занять этот пост следующим, и ожидается, что имя нового генерального секретаря будет названо на встрече лидеров НАТО в Мадриде весной или в начале лета следующего года, пишет Politico.

Как сообщает портал, спекуляции по этому поводу уже начались, и многие аналитики и эксперты считают, что наконец-то пришло время для того, чтобы пост генерального секретаря заняла женщина. Другие считают, что при выборе преемника Столтенберга следует учесть продолжающуюся конфронтацию с Россией и выбрать представителя Восточной Европы.

На первый взгляд этим критериям отвечают три кандидатки: президент Эстонии Керсти Кальюлайд, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте и бывшая глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

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Даля Грибаускайте Йенс Столтенберг Керсти Кальюлайд НАТО
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