Politico: компании из Китая поставляют в Россию тысячи бронежилетов, дронов и тепловизоров

Несмотря на публичные призывы официального Пекина к мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, китайские компании с начала полномасштабной войны поставили в РФ технологии двойного назначения на десятки миллионов евро, выяснило издание Politico.

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Журналисты изучили таможенную статистику, а также публикуемые в открытом доступе российские декларации соответствия. Они помогают конечному покупателю удостовериться в подлинности товара, а также позволяют ввозить их в РФ без явного согласия производителя.

В частности, Politico обнаружило, что зарегистрированная в Бурятии компания "Сильва" в январе этого года подала декларацию, в которой описывались заказы на 100 тысяч бронежилетов и 100 тысяч касок. В качестве производителя была указана китайская компания Shanghai H Win. Издание отмечает, что "Сильва" — вероятно, подставное юрлицо. Компанию зарегистрировали в сентябре 2022 года, она показывает нулевую выручку, а по юридическому адресу в Улан-Удэ расположен полуразрушенный многоквартирный дом.

Зарегистрированная в Москве компания "Рика" в марте задекларировала покупку бронежилетов производства той же Shanghai H Win, а в январе — сделку с фирмой Deekon Shanghai, в рамках которой были приобретены шлемы. Две китайские организации имеют общий юридический адрес и аффилированы друг с другом, это подтвердил журналистам представитель Shanghai H Win. В "Рике" закупки китайского оборудования отрицают, хотя произведенные в КНР оптические прицелы рекламируются прямо на главной странице ее сайта.

В ноябре прошлого года еще одна московская компания, "Легиттелеком", приобрела у Deekon Shanghai 100 тысяч шлемов и столько же комплектов армейской верхней одежды. От комментариев в российской фирме отказались.

Одно из крупнейших юрлиц, импортирующих китайские товары двойного назначения, — ростовская компания "Позитрон". Например, в ноябре и декабре прошлого года она закупила "шлемы для страйкбола" и другую продукцию на сумму свыше 54 млн евро у фирмы Beijing KRNatural. Также "Позитрон" оплатил поставку дронов китайской компании SZ DJI Technology Co., Ltd. В российской фирме отрицают, что покупают товары, которые можно использовать в ходе боевых действий.

DJI утверждает, что публично осуждала использование своей продукции в военных целях и что разорвала отношения с российскими покупателями. На вопрос журналистов о том, как их продукция оказывается в декларациях, представитель китайской фирмы заявил, что производитель не может контролировать товар, если его продают через посредников. Среди них, выяснило Politico, — гонконгская компания Lotos.

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Авторы расследования подчеркивают, что китайские юрлица продают товары двойного назначения как в Россию, так и в Украину, однако масштабы этих поставок несопоставимы. Например, РФ в этом году импортировала китайских беспилотников примерно на 90 млн евро, Украина — примерно на 3 млн. Более того, если поставки Москве растут, то Киеву — падают.

Журналисты и опрошенные ими эксперты отмечают, что выбранная китайскими компаниями (и, вероятно, властями) тактика ставит вопрос перед западными лидерами. С одной стороны, они могут игнорировать поставки товаров двойного назначения, поскольку их необязательно будут использовать в военных целях, и тем самым сохранить отношения с Пекином. Другой вариант — ввести санкции, не дожидаясь, пока Китай перейдет черту и поставит Москве оружие. Аналитики сходятся на том, что первый вариант более вероятен несмотря на публичное выражение обеспокоенности со стороны властей США, Франции и других стран.