Politico написало о возможных связях эстонских правых с Пригожиным. В партии EKRE это отрицают

В 2019 году перед выборами в Европарламент структуры, связанные с предпринимателем и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, планировали поддержать Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) с помощью групп в Facebook и других соцсетях. Об этом в субботу, 18 февраля, написало издание Politico со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении журналистов внутренние документы компаний Пригожина и телеграммы правительства США. В EKRE отвергли связь с основателем "Вагнера" и назвали опубликованные сведения "инфооперацией" в преддверии парламентских выборов в Эстонии.

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По данным Politico, подчиненные Пригожина собирались продвигать "любимые Кремлем антизападные нарративы" — в первую очередь, утверждения о негативном влиянии членства в ЕС и НАТО на развитие Эстонии. Одновременно были запланированы кампании против тогдашнего президента страны Керсти Кальюлайд и лидера либеральной "Партии реформ" Каи Каллас (она с 2021 года занимает пост премьер-министра страны).

"Сотрудничество началось, потому что EKRE хотела быть радикально против либеральных партий, и они были счастливы получить этот очень профессионально подготовленный пакет помощи", — цитирует Politico научного сотрудника Балтийского оборонного колледжа Вильяра Веебеля.

Как пишет издание, не до конца понятно, был ли реализован план, описанный во внутренних документах структур Пригожина. По словам представителя компании Meta, в Facebook не создавались группы, названия которых перечислены в полученной переписке.

Как подчеркивает Politico, "по тональности и тематике" разработанная стратегия была похожа на ту, которой подчиненные Пригожина пользовались в конце 2018 года в преддверии выборов в эстонский парламент. Тогда специально созданные группы в Facebook и "ВКонтакте" публиковали посты с хэштегом #ESTexitEU, а также "непристойные" мемы и карикатуры на Кальюлайд — они становились вирусными за счет распространения сразу во многих пабликах. Впрочем, по мнению экспертов, эффективность той кампании была крайне незначительной, а Facebook и Twitter оперативно заблокировали связанные с нею аккаунты.

При этом в своей статье журналисты Politico говорят лишь о совпадении нарративов, которые хотели продвигать структуры Пригожина в Эстонии, с некоторыми пунктами политической программы EKRE. Доказательств того, что между российским предпринимателем и эстонскими политиками были какие-либо двусторонние контакты, которые привели к заключению формального или неформального соглашения, в тексте не приводится. На запрос Politico представители EKRE не ответили.

Уже после публикации материала партия выступила с заявлением, в котором назвала статью Politico "инфооперацией с целью повлиять на результаты выборов". "Мы считаем прискорбным, что эстонские издания, передавая непроверенную информацию, сами участвуют в инфооперации, ниточки которой с большой долей вероятности тянутся к Кремлю. Кремль многие годы был заинтересован в дискредитации именно национальных сил. И распространение данного фейка также полезно Кремлю, так как это подрывает возможности национальных сил попасть в Рийгикогу (парламент Эстонии — прим. Delfi)", — написали представители партии.

Следующие парламентские выборы в Эстонии пройдут в марте. По данным опроса, проведенного в начале февраля компанией Turu-uuringute, EKRE — вторая по популярности политическая сила в стране, за нее планировали проголосовать 19% избирателей. Norstat также отдает партии второе место на выборах (21%) по итогам усредненных результатов соцопросов за последние четыре недели. В обоих исследованиях лидирует "Партия реформ" во главе с премьер-министром Каей Каллас (30% и 29,7% соответственно).

На выборах в Европарламент в 2019 году избиралось шесть депутатов от Эстонии. Один из мандатов достался представителю EKRE Яаку Мадисону. За несколько лет до этого он попал в центр политического скандала, когда в его блоге обнаружили записи о положительных аспектах нацизма и фашизма. Обвинения в восхвалении этих идеологий Мадисон отвергал.