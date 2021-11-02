Politico опубликовало спутниковые снимки российской военной техники возле границ с Украиной

Издание Politico опубликовало спутниковые фотографии, которые, как утверждается, доказывают размещение российской военной техники возле границ с Украиной и Беларусью. На снимках техника расположена в городе Ельня Смоленской области, который находится примерно в 300 километрах от границы, пишет портал телеканала "Дождь".

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Снимок сделан 1 ноября американской компанией Maxar Technologies. На нем, по данным издания, запечатлено скопление российских танков, бронетанковых частей, а также самоходной артиллерии и наземных войск.

Как утверждает газета, войска включают 1-ю гвардейскую танковую армию, которую якобы начали перебазировать в район Ельни в конце сентября.

"Новые коммерческие спутниковые фотографии, сделанные в понедельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия вновь сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной", — говорится в материале Politico.

Кроме того, издание сослалось на анализ британского издательства Jane's, специализирующегося на военной тематике, согласно которому 4-я танковая дивизия России была переброшена в районы Брянска и Курска. Также в этом районе были замечены элементы 1-й гвардейской танковой армии, утверждают специалисты Jane's.

31 октября газета Washington Post сообщила о наращивании российских войск у границы с Украиной. По данным издания, перемещения не связаны с учениями. Аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) также заявили о передвижении российских войск в граничащие с Украиной регионы. По словам экспертов, существуют свидетельства того, что российская военная техника движется в район Курска, а также Воронежской и Ростовской областей.