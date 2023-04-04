Politico: полиция провела обыск в штаб-квартире правоцентристской партии в Брюсселе

Во вторник, 4 апреля, полиция Бельгии и Германии провела обыск в штаб-квартире Европейской народной партии (ЕНП) в Брюсселе, сообщает Politico со ссылкой на заявление политической силы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Обыск полиции "связан с текущим расследованием в Тюрингии, Германия", говорится в заявлении.

"Партия полностью прозрачно сотрудничает с вовлеченными властями, предоставляя всю необходимую информацию и документацию", — подчеркивает ЕНП.

Когда журналисты Politico посетили штаб-квартиру во вторник днем, полиция не вела никаких действий в офисах ЕНП на Рю дю Коммерс в Европейском квартале. Сотрудники отеля через дорогу заявили, что утром не заметили ничего необычного.

Немецкое издание Mitteldeutscher Rundfunk сообщило, что рейд связан с Марио Фойгтом — лидером парламентской группы в Тюрингии от правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС) — и его участием в выборах в Европейский парламент (ЕП) в 2019 году.

Депутат от ХДС был нанят для поддержки цифровой кампании ЕНП в 2019 году. Согласно отчетам, группа затем заключила договор с интернет-агентством, базирующимся в родной для Фойгта Тюрингии. Подозревается, что он получал деньги от соответствующего агентства.

С сентября прошлого года немецкие службы по борьбе с коррупцией ведут расследование в отношении Фойгта по подозрению во взяточничестве при ведении бизнеса.

В свою очередь, представитель ЕНП заявил, что это "проблема между заказчиком, который работал на ЕНП во время кампании 2019 года и одним из его субподрядчиков в Германии".

ЕНП — это общеевропейская организация консервативных партий, которая отделена от группы ЕНП в Европейском парламенте. Хотя эти две организации имеют одинаковое название, у них разные офисы, расположенные в здании парламента в Брюсселе.

Манфред Вебер является председателем обоих органов — он стал главой парламентской группы ЕНП в 2014 году и был избран президентом партии в мае прошлого года.

Адвокаты Фойгта, Ноберт Шарф и Валентин Ситцманн, назвали обвинения "безосновательными" в заявлении, направленном Politico фракцией ХДС парламента Тюрингии.

Обвинения "не были подтверждены и окажутся беспочвенными", говорится в заявлении. Также адвокаты отметили, что Фойгт с самого начала отрицал обвинения, и называл разбирательство "непропорциональным и чрезмерным".