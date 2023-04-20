Politico: страны ЕС не могут договориться о закупке снарядов для Украины из-за позиции Франции

Представители стран Евросоюза не смогли прийти к консенсусу по вопросу заключения контрактов о поставках боеприпасов для Украины, пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По словам собеседников издания, спор идет вокруг того, стоит ли ограничить круг подрядчиков только европейскими оборонными предприятиями.

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В марте в Евросоюзе была утверждена программа, подразумевающая передачу в течение года одного миллиона снарядов Украине для борьбы с российской агрессией. На реализацию этого плана будет потрачено 2 млрд евро — половину выделят на компенсации странам, передавшим Киеву боеприпасы из своих запасов, еще половина пойдет на оплату новых заказов.

Как утверждает Politico, в ходе обсуждений в среду, 20 апреля, камнем преткновения стал 1 млрд евро, выделенный на оплату производства новых боеприпасов. Франция настаивает, что доступ к этим деньгам следует предоставить исключительно компаниям из стран ЕС, чтобы тем самым поддержать местную оборонную промышленность. Некоторые другие государства Евросоюза считают необходимым допустить к заказам и иностранных производителей.

Источники Politico сообщили, что в ходе дискуссий посол Франции в ЕС раскритиковал своего коллегу из Польши за то, что тот публично обвинил Париж в препятствовании заключению сделки. Представитель Варшавы парировал, что позиция Франции лишь затрудняет переговоры. Многие официальные лица ЕС обеспокоены тем, что оборонная промышленность Европы может не справиться с задачей самостоятельно. "Поэтому, чем более ограничительные формулировки мы включим сейчас, тем труднее будет достичь нашей цели", — заявил один из дипломатов, с которыми поговорили журналисты.

Компромиссный вариант попробовала предложить Швеция, председательствующая сейчас в ЕС. В распоряжении Politico есть проект соглашения, предложенный представителем Стокгольма — в нем предлагается ограничить доступ к контрактам "экономическими операторами, созданными в Евросоюзе и Норвегии", но подчеркивается, что такая директива не должна стать прецедентом. Часть участников встречи посчитала эту идею слишком про-французской, другие отметили, что подобная формулировка только добавляет вопросов.

Вероятно, переговоры продолжатся на следующей неделе. Собеседники Politico выразили сдержанный оптимизм по вопросу о достижении согласия между участниками дискуссий. "Для большинства государств ЕС сейчас речь идет о юридическом подтверждении нового текста своей столицей. У нас есть хорошая основа для предстоящего соглашения", — говорит один из источников издания. Другой дипломат подчеркнул, что Евросоюз по-прежнему должен решить, что для него важнее: "скорость или европейская промышленность".