Politico: Венгрия попросила ЕС снять санкции с Авена, Рашникова и Усманова взамен на продление ограничений

Венгрия попросила Евросоюз исключить трех российских бизнесменов Петра Авена, Виктора Рашникова и Алишера Усманова из санкционного списка ЕС, пишет Politico со ссылкой на четырех дипломатов и чиновников стран ЕС.

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Как пишет портал "Новая газета. Европа", Венгрия также попросила расширить исключения для гуманитарной помощи, сообщают собеседники Politico. Взамен, по данным источников издания, Венгрия обещала не блокировать продление санкций против России, при этом в случае отказа Будапешт сможет это сделать.

"Внутри блока это продление рассматривалось как техническая формальность, как это было с предыдущими санкциями против России из-за Украины, [введенными] с 2014 года", — утверждается в материале.

Расширение исключений для гуманитарной может помочь Венгрии создать пути обхода антироссийских санкций, опасаются собеседники Politico. Просьба исключить российских бизнесменом из санкционного списка "вызвала ярость" в некоторых странах Евросоюза на фоне того, что ранее Венгрия откладывала введение эмбарго на российскую нефть, заявили источники издания.

Предложение Венгрии, как пишет Politico, обсудят на заседании 7 сентября. До 15 сентября ЕС должен продлить действие своих санкционных списков, иначе оно истечет.

Экс-председатель совета директоров Альфа-банка Авен, глава совета директоров ММК Рашников и основатель USM Holdings Усманов попали под санкции ЕС после начала российского вторжения в Украину.