Политика Владимира Кара-Мурзу заключили под стражу по делу о распространении заведомо ложной информации о российских вооруженных силах. На прошлой неделе ему назначили административный арест, обвинив в неповиновении полиции.

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Басманный суд Москвы арестовал Кара-Мурзу до 12 июня. Политик просил не избирать ему меру пресечения, либо по меньшей мере не отправлять его в СИЗО. Подозрения в свой адрес он отверг и назвал уголовное дело политическим.

Утром в пятницу адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров сообщил, что против политика, который отбывает арест по административному делу, возбудили дело о "фейках" про российских военных (ст. 207.3 УК РФ) и доставили из спецприемника в главное следственное управление Следственного комитета России.

В пресс-службе Басманного суда Москвы сообщили, что следователь ходатайствовал об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В суде также уточнили, что Кара-Мурзе вменяют пункт "д" ч. 2 207.3 УК РФ (распространение "фейков" про российскую армию по мотивам политической ненависти), наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Судя по применению в России недавно принятого закона № 32-ФЗ, "заведомо ложной информацией" о войне в Украине может считаться любая информация о военных действиях, не совпадающая с официальными заявлениями российских властей, а также антивоенные призывы и критика войны в Украине в целом.

Кара-Мурзе при этом вменяют мотивацию "политической ненависти", которая считается отягчающим обстоятельством. Что именно имеют в виду российские правоохранители под такой ненавистью, в документе не говорится.