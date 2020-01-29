Полковник Захарченко через суд потребовал вернуть его миллиарды

Защита бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко подала иск в Никулинский суд Москвы с просьбой пересмотреть решение о конфискации девяти миллиардов рублей (131 млн евро), которые были найдены в квартире его сестры во время обыска. Об этом "Ведомостям" рассказала адвокат Валерия Туникова.

Как пишет портал телеканала "Дождь", адвокаты просят пересмотреть решение о конфискации наличных по вновь открывшимся обстоятельствам. Захарченко признали невиновным в получении взятки в 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса. Фактически по этому эпизоду полковника осудили за воспрепятствование правосудию и получение имущественной выгоды от скидки в ресторане.

Защита ссылается на определение Конституционного суда, который по аналогичному делу отказался проверять норму антикоррупционного законодательства, позволившую изъять имущество не только у Захарченко, но и у его знакомых и членов семьи. Тогда суд сослался на то, что конфискация денег возможна лишь при условии доказанности их происхождения от реализации конкретного имущества, упомянутом в закрытом перечне. В нем отсутствуют драгметаллы и деньги.

Дмитрий Захарченко работал в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Его задержали в 2016 году, в июне 2019 года суд приговорил бывшего полицейского к 13 годам заключения и штрафу в 117 миллионов рублей по обвинению в получении взяток и воспрепятствовании следствию; затем приговор смягчили на полгода.

В 2017 году суд постановил изъять у семьи Захарченко девять миллиардов рублей, происхождение которых он не смог объяснить, а также 27 объектов недвижимости, четыре автомобиля и золотой слиток.