Польша: ЧВК "Вагнер" переброшены к границе Беларуси и могут пересечь ее под видом нелегалов

Более 100 наемников ЧВК "Вагнер", дислоцированных в Беларуси, переброшены в район Сувалкского коридора близ границы Польши и Литвы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Движение наемников в сторону Сувалкского коридора, расположенного между Беларусью и Калининградской областью, было зафиксировано возле города Гродно в Беларуси. Премьер Польши не уточнил источник получения этих данных.

"Вероятно, они (наемники) будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам попасть на территорию Польши для ее дестабилизации, — заявил Моравецкий (цитата польского телеканала Polsat News). — Но также вероятно, что они попытаются проникнуть в Польшу, представляясь нелегальными мигрантами, и это создает дополнительные риски".

Премьер Польши назвал ситуацию "шагом к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию".

По словам Моравецского, только в этом году было зафиксировано 16 тыс. попыток нелегально пересечь белорусско-польскую границу, а Александр Лукашенко и Владимир Путин уже два года пытаются протолкнуть нелегальных мигрантов на польскую территорию.

Ранее польский министр внутренних дел Мариуш Каминский говорил, что в случае серьезного инцидента с участием наемников ЧВК "Вагнер" Польша, Литва и Латвия могут одновременно закрыть свои границы с Беларусью.

В субботу такое намерение подтвердил и замминистра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичус, по словам которого "обсуждения реальны". "Возможность закрытия границы существует", — цитирует его агентство AFP.

"На экскурсию в Варшаву"

В середине июля Минобороны Беларуси сообщило о прибытии в страну наемников ЧВК "Вагнер", которые начали проводить тренировки белорусских сил теробороны в Могилевской области.

23 июля белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что размещенные в Беларуси наемники ЧВК "Вагнер" якобы рвутся "на экскурсию в Варшаву", чтобы поквитаться за поставки оружия из Польши в Украину, и он с трудом отговаривает их от этих намерений.

Эти слова вызвали острое беспокойство в соседних государствах.

По данным телеграм-канала "Беларускi Гаюн", который мониторит передвижение военной техники по территории Беларуси, всего за этот период в страну въехали 11 колонн наемников.

После появления лагерей наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси польские власти заявили об усилении обороноспособности на своей восточной границе.

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Накануне минобороны Польши заявило о планах увеличить численность армии в два раза — с 172 тыс. до 300 тысяч военных.

Анализ: Польша вооружается в ответ на угрозу со стороны России

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов — о том, как в Польше модернизируют вооруженные силы и как на это повлияла война в Украине:

"Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска", — эти слова министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак произнес в июле прошлого года, но такая цель была поставлена гораздо раньше.

Сейчас модернизация Войска Польского идет с учетом угрозы, которую эта страна видит со стороны России после 24 февраля 2022 года. Но процесс этот начался достаточно давно.

Отношения двух государств стали осложняться после 1999 года, когда Польша вступила в НАТО, что негативно восприняли в России. Затем, когда в 2008 году на территории страны было решено разместить один из компонентов противоракетной обороны НАТО, они испортились еще больше. Тогда Запад все еще пытался договориться с Москвой, и планы строительства ПРО были пересмотрены (что, впрочем, не исключало, а лишь переносило сроки размещения противоракет в Польше, так что база ПРО в польском Редзиково заработает в 2023 году).

В 2014 году, после того, как Россия аннексировала Крым, Польша вместе со странами Балтии почувствовала себя крайне неуютно — в Москве особо одиозные политики открыто заговорили о своем желании захватить всю восточную Украину, и в этих словах в Варшаве усмотрели усиление имперских настроений.

В 2015 году польское Министерство обороны приняло амбициозную программу технической модернизации армии. Тогда приоритет был отдан системам ПВО, корабельному составу ВМС и беспилотникам. В 2018 году, в ответ на появление новые крупных соединений в Западном округе, Польша создала в сухопутных войсках четвертую дивизию.

В 2016 году НАТО решило разместить в Польше, Эстонии, Латвии и Литве четыре батальона для сдерживания России. Усиление позиций Альянса шло параллельно с усилением вооруженных сил Польши. Собственно, цель построить одну из самых сильных и многочисленных армий в Европе была официально поставлена в программном документе Минобороны "Оборона Польши в перспективе на 2032 год". Однако цели, обозначенные в этом документе, были пересмотрены после февраля 2022 года.

В марте 2022 года президент Польши подписал "Закон о защите отечества", который предусматривал увеличение Войска Польского уже до 300 тыс. человек (в 2016 году планировалось увеличение всего до 200 тысяч).

Теперь, согласно пересмотренным планам, сухопутные силы получат еще две дивизии — их станет шесть. Расходы на оборону планировалось увеличить до 2,5% ВВП, теперь они возрастут до 4%. Это будет один из самых высоких показателей в Европе.

При этом уже в 2023 году на оборону Польша планирует потратить 3% ВВП.

Программа модернизации вооруженных сил предусматривает массовые закупки вооружений и военной техники. Польша закупает тысячу южнокорейских основных боевых танков K2PL (полонизированная версия очень удачного танка К2, из них 820 машин будут построены в Польше). Кроме того, поляки заказали в США 116 ранее использовавшихся танков M1A1FEP Abrams и 250 новых M1A2 SEPv3 Abrams.

В августе 2022 года Польша заказала 212 южнокорейских самоходных гаубиц K9, а в сентябре заказала у польского производителя 48 самоходок Krab. Варшава также планирует обзавестись 468 пусковыми модулями HIMARS, установив их на шасси Jelcz польского производства, а также 18 установками HIMARS на оригинальных шасси. Американский Конгресс одобрил эту сделку в феврале.

Поставка включает также ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров.

В феврале Министерство обороны Польши заказало почти 1400 тяжелых колесных бронемашин собственного производства Borsuk, из которых 1000 будут в комплектации БМП, а остальные — различными вспомогательными машинами. Польша также закупила 32 истребителя F-35 последней модификации Block 4. Сборка самолетов для польских ВВС началась на заводах Lockheed Martin в апреле.