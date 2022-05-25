Польша и страны Балтии предложат альтернативный маршрут экспорта украинского зерна
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Страны Балтии и Польша могут предложить альтернативный маршрут для экспорта украинского зерна на фоне блокады Россией черноморского порта Одесса. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что проблема "двоякая": с одной стороны, Украина не может экспортировать излишки зерна, с другой — ее зерно не доходит до Северной Африки, которая может стать главной ареной будущего продовольственного кризиса, сообщает телеканал Euronews.

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"Разблокирование портов было бы, вероятно, самой подходящей альтернативой для решения проблемы. Но даже если удастся разблокировать Одессу, есть и другие альтернативные каналы — логистические пути для экспорта зерна через польские и балтийские портовые города", — сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Что касается политического аспекта, парламент Литвы единогласно признал российское вторжение в Украину актом "геноцида".

"Украина борется не только за свою свободу, Украина борется и за нашу свободу. Мы понимаем это, наверное, больше, чем кто-либо другой в Европе, находясь очень близко к этой опасной стране, вы знаете ее название…", — добавляет Науседа.

Литва отзывает своего посла в РФ с 1 июня, согласно указу президента, подписанному в понедельник. Балтийская республика выслала российского диппредставителя еще 4 апреля.

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