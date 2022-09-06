Польша не дает россиянам ВНЖ, считая их "угрозой безопасности"

Польша продолжает выдавать ВНЖ россиянам, но некоторым обладателям российских паспортов отказывают, ссылаясь на "угрозу безопасности государства". Носят ли отказы массовый характер и что ждет тех, кто их получил?

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Граждане России Олеся и Александр приехали в польский Гданьск в мае 2021 года по рабочей визе. "Мы хотели связать свою дальнейшую жизнь с Польшей, учили язык, нашли работу, муж — программистом, я — в интернет-маркетинге.

В середине октября мы подали документы на получение вида на жительства (ВНЖ), а 16 мая получили письмо, в котором говорилось, что наши документы засекречены Агентством внутренней безопасности (ABW)", — рассказывает Олеся. Но супруги не придали случившемуся значения, посчитав, что это часть стандартной проверки. Однако в конце июня они получили письма с отказом в предоставлении им ВНЖ по причине "угрозы безопасности Польши".

Отказ в ВНЖ с формулировкой "угроза безопасности"

Олеся и Александр решили обжаловать решение. Когда их апелляция будет рассмотрена, супруги не знают, но, по словам юристов, к которым они обращались, шансы, что россиянам разрешат проживание в Польше, невелики. Согласно статье 100 польского закона "Об иностранцах", мигранту могут отказать в ВНЖ из-за опасений, связанных с вопросами безопасности.

Собеседники DW решили найти людей, которые оказались в такой же ситуации, как и они. Олеся и Александр создали Тelegram-чат "Мы не угроза для Польши". К концу августа они смогли собрать информацию о 77 случаях, когда гражданам РФ приходили уведомления о засекречивании материалов по их делу или отказ в получении ВНЖ по причине "угрозы безопасности" Польше. 51 случай подтвержден документально, большая часть из них — в Поморском воеводстве на севере страны.

Анна — одна из тех, кому отказали в ВНЖ в Польше. Девушка живет в этой стране уже шесть лет, в Гданьске у нее собственная школа танцев. "У меня был временный вид на жительство. В октябре 2021 года я подала документы на новую карту, в июне мне пришло постановление, что данные по моему делу засекречены ABW. В июле я получила отказ, в связи с тем, что, как отмечалось, могу представлять угрозу для безопасности страны", — делится Анна.

При этом она ежегодно должна брать справки о несудимости, потому что без них не может возить несовершеннолетних учеников на сборы или соревнования: "В этом году я получила такую справку уже после того, как мне отказали в ВНЖ". Анна также подала апелляцию и ждет решения властей: "Отказ даст мне основание пойти в суд, но при этом у меня уже не будет правовых оснований находиться в стране".

У мужа-белоруса — ВНЖ, у жены-россиянки — отказ

"Я — программист с белорусским гражданством, у жены — гражданство РФ, в Польше живем около полутора лет, приехали по визе PBH (Poland Business Harbour). Мне уже дали ВНЖ, жена в начале июля получила отказ и сейчас подала апелляцию", — рассказывает еще один собеседник DW, пожелавший сохранить анонимность.

Вначале супруги предполагали, что это какая-то ошибка или проявление чрезмерной осторожности, перебирали разные варианты, но так и не смогли найти повода, который привел к отказу. "После того, как мы увидели количество подобных отрицательных ответов в Поморском воеводстве, мы стали склонятся к версии, что дело исключительно в гражданстве мой супруги", — добавляет ее муж-белорус. По его словам, вероятнее всего семье придется вернуться в Беларусь.

Россияне опасаются, что попадут в списки SIS

"Среди получивших отказы есть как те, кто жил в Польше несколько лет, так и те, кто приехал после начала войны в Украине. Нам известны и случаи, когда ВНЖ не выдавали супругам граждан Польши", — отмечают создатели Тelegram-чат "Мы не угроза для Польши".

Foto: Shutterstock

По их словам, сложность ситуации в том, что отказ в предоставлении ВНЖ по причине "угрозы безопасности" может означать также внесение человека в SIS (Schengen Information System — общеевропейская система обмена информацией с целью повышения внутренней безопасности стран Шенгенской зоны путем усиления контроля на их внешних границах. — Ред.) и запрет на въезд в другие страны ЕС. Также они опасаются, что изменить этот статус будет очень сложно.

"Мы не знаем, связаны ли отказы с нашим гражданством или с войной в Украине, мы просто ищем честного и объективного разбирательства по каждому делу в отдельности. Большинство из тех, с кем мы общались (из получивших отказ в ВНЖ. — Ред.), не поддерживают войну в Украине, они помогали украинцам, волонтерили, отправляли донаты, принимали беженцев. Нам некуда ехать, вернуться в Россию мы не можем. К примеру, отказы получили парни призывного возраста. Они не хотят возвращаться, попасть под всеобщую мобилизацию и оказаться на фронте", — продолжают собеседники.

Что говорят в АBW и правозащитники?

DW направила в Агентство внутренней безопасности запрос, касающийся отказов в предоставлении ВНЖ в Польше россиянам по причине "угрозы безопасности государства". В полученном нами ответе сказано следующее: "Агентство внутренней безопасности осуществляет деятельность, регламентированную законом о АBW и AW от 24 мая 2002 года, и, в соответствии с действующими правилами, не дает ответов на вопросы, касающиеся проводимой деятельности и решений".

Также мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию представителей польского Хельсинкского фонда по правам человека. "К сожалению, в таких делах документы, на основании которых власти сделали вывод, что данный человек представляет угрозу безопасности, засекречены. Поэтому мы не можем прокомментировать, правомерно ли был выдан данный отказ или нет. Неизвестно также, влекут ли такие действия возложение коллективной ответственности на граждан России", — отмечают правозащитники.

Тем не менее, по их словам, законодательство ЕС предусматривает, что в ситуации, когда установлено, что иностранец представляет угрозу безопасности, он должен быть проинформированы о причинах решения, чтобы иметь возможность обжаловать его и изложить свою позицию по делу.

"Таким образом, на наш взгляд, действия польских властей представляют собой нарушение законодательства ЕС в том смысле, что они не предоставляют гражданам России никакой информации о причинах признания их лицами, представляющими угрозу безопасности", — пояснили представители Хельсинкского фонда по правам человека.

Какова статистика выдачи в Польше ВНЖ гражданам России?

Между тем нельзя утверждать, что отказы в выдаче ВНЖ в Польше гражданам РФ носят массовый характер. В 2022 году россияне подали 8885 заявлений на предоставление им польского ВНЖ, при этом за весь 2021-й — 8103. В текущем году было у них было 1398 отказов, в прошлом — 1371. Причины отказов неизвестны, как и то, какой процент из них — из-за "угрозы безопасности". На начало сентября 2022 года положительный ответ получил 3451 гражданин РФ, за весь 2021-й — 4444.

Foto: Shutterstock

В тоже время, к примеру, в Поморском воеводстве, которое граничит с Россией, из 656 заявлений от россиян в этом году 325 были одобрены, в 107 случаях был получен отказ в предоставлении ВНЖ. В прошлом году из 701 такого заявления россиян 428 были удовлетворены, 16 заявителям было отказано.

Со своей стороны, создатели чата "Мы не угроза для Польши" отмечают, что в данной статистике не учитываются апелляции, проданные теми, кому отказали в ВНЖ. "Большинство из нас подали апелляцию, по факту отказов может быть намного больше", — подвели итог собеседники DW.