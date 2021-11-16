Польша применила слезоточивый газ против мигрантов на границе с Беларусью

Во вторник, 16 ноября, польские службы безопасности применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов, которые у Кузницы с белорусской стороны кидали камнями через границу, сообщает Министерство обороны Польши. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на AFP.

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"Кузница: Мигранты атакуют наших солдат и офицеров с камнями и пытаются разрушить забор и проникнуть в Польшу. Наши силы применили слезоточивый газ, чтобы остановить агрессию мигрантов", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Kuźnica: Migranci zaatakowali naszych żołnierzy i funkcjonariuszy kamieniami oraz próbują zniszczyć ogrodzenie i dostać się na teren Polski. Nasze służby użyły gazu łzawiącego żeby stłumić agresję migrantów pic.twitter.com/Fi8RdmE4uX — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Один польский полицейский был серьезно ранен в столкновении с мигрантами, сообщила полиция в Twitter.

В полицейского попал брошенный через границу предмет, в результате удара сотрудник полиции, возможно, получил "трещину в черепе", отмечают стражи порядка. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

Как заявили польские должностные лица, в понедельник,15 ноября, белорусские силы безопасности сопроводили тысячи мигрантов к закрытому пограничному пункту Кузница.

Во вторник мигранты с белорусской стороны границы в Кузнице забросали камнями польских силовиков и попытались разрушить пограничный забор.

Мигранты также атаковали польских солдат и полицейских шумовыми гранатами, предоставленными "белорусскими службами", сообщило Министерство обороны Польши в Twitter.

Migranci zostali wyposażeni przez białoruskie służby w granaty hukowe i obrzucili polskich żołnierzy i funkcjonariuszy pic.twitter.com/BwAQaK5TKL — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Также, во вторник, 16 ноября, польская пограничная служба заявила о 224 попытках незаконного пересечения границы за последние 24 часа. С начала года зафиксировано более 33 тысяч таких случаев, сообщает агентство PAP.