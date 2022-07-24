Польша собрала 5 млн долларов на "Байрактар" для Украины
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Польше меньше чем за месяц собрали почти 5 млн долларов на "Байрактар" для Украины. В сборе участвовали больше 200 тысяч человек.

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Инициатор акции, журналист Славомир Сераковский рассказал, что под конец сбора к акции хотели присоединиться так много человек, что сервера краудфандинговой платформы трижды зависали.

Сбор средств инициировали после того, как в Литве собрали 6 млн евро на “Байрактар” для Украины.

Боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар" TБ2 турецкого производства оснащен ракетами и авиационными бомбами. На дроне установлены камеры высокого разрешения, а оборудование позволяет “Байрактару” находиться в воздухе больше суток.

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BBC News Русская служба:

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