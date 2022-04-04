Польша сообщила о прибытии почти 2,5 миллиона украинских беженцев
Foto: AFP/Scanpix/LETA

С начала российского вторжения в Украину на территорию Польши прибыли около 2,48 миллиона жителей этой страны, заявила служба пограничной охраны в Варшаве. Только 2 апреля число пересекших границу с Польшей украинских беженцев составило 22,3 тысячи человек — на 6,4% меньше, чем днем ранее, написало польское ведомство в Twitter.

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На данный момент нет официальных данных о том, какое число украинских беженцев осталось в Польше и сколько из них уехало в другие страны ЕС. Из Польши в Украину с начала войны 24 февраля въехали 457 тысяч человек, указывается далее. Как отмечали ранее польские пограничники, речь идет преимущественно о возвращающихся в свою страну украинцах.

Между тем Афины сообщили о прибытии более 17 тысяч украинских беженцев с начала войны в их стране. Среди 17 033 зарегистрированных в Греции беженцев — 5177 детей, заявило министерство по делам защиты граждан. Тем временем на Кипр до конца марта прибыли около 14 тысяч спасающихся от военных действий украинцев, заявил министр внутренних дел этой страны Никос Нурис.

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