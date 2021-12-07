Польша: в Беларуси по-прежнему находятся тысячи мигрантов, которые хотят попасть в Европу

В Беларуси, по оценкам властей Польши, остаются около 7000 мигрантов, которые надеются перебраться в Евросоюз, пишет Deutsche Welle.

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"Мы полагаем, что режим Лукашенко отправил обратно в Ирак и Сирию порядка 3000 мигрантов, но гораздо больше, около 7000, все еще остаются на территории Беларуси", — заявил пресс-секретарь министра-координатора сил специального назначения Польши Станислав Зарынь в интервью агентству PAP во вторник, 7 декабря.

По словам Зарыня, сейчас количество попыток нелегального перехода белорусско-польской границы уменьшилось, но это не дает оснований для поспешного вывода, что кризис уже позади. Чиновник полагает, что белорусские силовики будут и впредь отправлять небольшие группы мигрантов для поиска менее охраняемых участков польской границы. Погранслужба Польши за последние сутки зафиксировала 116 попыток незаконного перехода границы.

На 7 декабря из Минска запланирован еще один рейс с мигрантами в Ирак, а на 8 декабря — в Сирию. Многие мигранты, однако, отказываются возвращаться домой, все еще надеясь пробраться в Европу, сообщило белорусское информационное агентство БелТА.





Спровоцированный Лукашенко миграционный кризис

Уже в течение нескольких недель тысячи мигрантов пытаются пересечь границу Беларуси с Польшей, чтобы попасть на территорию Евросоюза. Брюссель обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в преднамеренном массовом завозе мигрантов из кризисных регионов в Минск для дальнейшей переправки в ЕС с целью дестабилизировать ситуацию на Западе в отместку за введенные против Беларуси санкции. Пытаясь остановить мигрантов, соседние с Беларусью страны ЕС возвели на своих восточных границах заграждения из колючей проволоки.

По данным Еврокомиссии, с начала года в Евросоюз через Беларусь перебрались уже почти 8000 мигрантов. Из них почти 4300 проникли в Литву, около 3200 — в Польшу и более 400 — в Латвию. Сейм Литвы 7 декабря продлил режим чрезвычайного положения на границе до 14 января.

2 декабря вступили в силу новые санкции ЕС против лиц, причастных к ввозу мигрантов в Беларусь для их дальнейшей переправки на Запад.