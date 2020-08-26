Польша впустила пострадавших граждан Беларуси без виз

Власти Польши пропустили на свою территорию граждан Беларуси без виз и необходимых документов, сообщает ТАСС.

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Речь идет о нескольких десятках граждан Беларуси, пострадавших в ходе беспорядков. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил министра здравоохранения подготовить больницы, чтобы иметь возможность принимать людей из-за восточной границы.

"Мы получаем сигналы от организаций с территории Беларуси и частных лиц, что есть люди, которые серьезно избиты, измучены милицией. Для всех этих людей польские больницы открыты, есть свободные места. Мы хотим так помочь пострадавшим", — заявил он.