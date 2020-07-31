Польские города, объявившие себя "свободными от ЛГБТ зонами", лишились финансирования ЕС

Европейский союз отказался выделять финансирование из фондов ЕС шести городам Польши, объявившим себя "свободной от ЛГБТ зоной", сообщает New York Times.

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"Страны-члены и власти должны уважать ценности и фундаментальные права ЕС", — заявила еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли в своем Twitter. Польские города, объявившие себя "свободными от ЛГБТ зонами", нарушили эти права и поэтому их заявки на финансирование были отвергнуты, написала еврокомиссар.

Польский министр юстиции Збигнев Зиобро заявил, что решение лишить польские города финансирования ЕС "необоснованно и незаконно", аргументируя это тем, что ЕС должен уважать национальную идентичность стран-членов. Он считает, что члены Европейской комиссии навязывают "повестку гомосексуальных активистов".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ заявила, что "наши договоры обеспечивают, что каждый человек в Европе свободен быть собой, жить, где он хочет, любить кого он хочет и стремиться так высоко, как он хочет". "Я буду и дальше добиваться союза равенства", — подытожила глава Еврокомиссии.

Риторика польских властей насчет представителей ЛГБТ в последние годы стала очень жесткой, отмечает издание. Например, лидер правящей польской партии Ярослав Качиньский заявил, что гомосексуальность является "угрозой для польской идентичности, нации, ее существования, и соответственно для польского государства". Примерно 100 краев Польши объявили себя "свободными от ЛГБТ зонами". Несмотря на то что этот статус не имеет юридической силы, подобную риторику считают причиной вспышки насилия по отношению к геям и лесбиянкам.

Европейский парламент в декабре осудил происходящее в Польше и потребовал отозвать статус, однако ничего не произошло. Затем некоторые города Западной Европы заявили, что прекратят сотрудничество с польскими муниципалитетами, объявившими себя "свободными от ЛГБТ зонами".