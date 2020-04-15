Польский парламент обсудит запрет абортов и криминализацию сексуального образования

В парламенте Польши сегодня проходят дебаты о двух законопроектах, которые фактически полностью запрещают аборты и криминализируют сексуальное образование, сообщает LETA.

Оба законопроекта поданы в парламент как гражданские инициативы, за которые подписались более 100 000 граждан.

Законопроект об абортах вызвал протесты в Варшаве. Протестующие, соблюдая дистанцию, на демонстрацию прибыли на машинах. Оба законопроекта были раскритикованы законодателями Европейского союза, организацией Amnesty International и Советом Европы.

“Я призываю польский парламент отвергнуть оба законопроекта и оставаться бдительными по отношению к другим инициативам, которые пытаются ограничить права человека и заклеймить определенные группы людей”, - во вторник заявила комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятовича.

Правящая национально консервативная партия Польши “Право и справедливость” была раскритикована за включение этого законопроекта в распорядок парламента во время пандемии. В парламенте утверждают, что сроки процедуры требуют, чтобы эти законопроекты были выдвинуты на обсуждение сейчас.

Многие аналитики считают, что правящая партия на самом деле не поддерживает эти законопроекты, а хочет при их помощи заручится поддержкой католических избирателей и потом отвергнуть, чтобы не потерять более умеренных избирателей. “Право и справедливость” продвигала эти законопроекты и во время прошлого созыва парламента, но так и не дошла до их принятия.