Польской программе поддержки семей “500 плюс” не удалось существенно поднять рождаемость

“[Рождаемость] не выросла и не вырастет”, - сказала в эфире польского радио Wnet глава департамента вопросов семьи Барбара Соча, комментируя эффективность программы поддержки семей “500 плюс”. Впервые правящая власть признала неэффективность этой программы, передает издание Business Insider Polska.

Программа “500 плюс” позволяет семье за рождение второго и каждого следующего ребёнка получать ежемесячное пособие в 500 злотых (около 120 евро). Правящие политики Польши утверждали, что программа поможет повысить рождаемость, но на этой неделе Барбара Соча, замминистра по вопросам семьи, труда и социальной политики, сказала, что за три года работы программы рождаемость не выросла.

“Я даже скажу больше - [рождаемость] упадет. Потому что всё меньше женщин могут родить детей”, - указала Соча. Тем не менее она не считает это провалом программы.

Согласно данным министерства, в 2015 году коэффициент рождаемости составлял 1,3, а в 2018 году он составил 1,4. То есть, рост рождаемости есть, но незначительный. В министерстве считают, что без программы “500 плюс”, статистика показала бы стремительное падение рождаемости.

Ранее, в 2018 году, премьер-министр Польши Беата Шидуо заявляла, что благодаря “500 плюс” в 2017 году в Польше родилось больше детей, чем ожидалось. В свою очередь, польские демографы предупреждали, что нельзя судить об эффективности программы по первым двум годам работы.

“500 плюс” обходится бюджету Польши в 42 миллиарда злотых в год, это около 9 миллиардов евро.