Поляки и украинцы провели совместный гей-прайд в Варшаве

Поляки и украинцы проводят совместный гей-прайд в Варшаве. Как передает журналист Би-би-си с места события, в нем принимают участие около 5 тысяч человек как из Польши, так и из Украины.

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К традиционным лозунгам в защиту и поддержку ЛГБТ-сообщества в этот раз добавились и антивоенные лозунги: "Украинская армия победит тьму", например.

Прайд в Киеве отменили из-за вторжения России, поэтому ЛГБТ-сообщество в Варшаве объединилось с украинским и провело совместную демонстрацию.

"Россия отказала нам в праве, за которое мы боролись годами, Россия отказала нам в нашем марше равенства, который мы проводим каждый год с 2012 года в Киеве", - говорил накануне Ленни Эмсон, исполнительный директор КиевПрайда.

Добавим, что в последние годы гей-прайд в Киеве не просто был разрешенным (в России для сравнения не было ни одной такой легальной акции), он проходил в сопровождении полиции, которая защищала участников марша от консервативных и агрессивных его противников.