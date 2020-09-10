Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным

Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отравление оппозиционера Алексея Навального, допустил причастность "высокопоставленных российских чиновников" к этому инциденту. Полный текст интервью опубликован на сайте Госдепа, сообщает РБК.

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"Есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц. Я думаю, что это плохо для русского народа и для России", — заявил Помпео.

По его словам, США и ряд европейских государств ясно дали понять Москве, что они ожидают от нее скоординированных действий, которые помогут привлечь виновных к ответственности. "Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к выводу о том, кто еще несет ответственность", — сказал дипломат.

Отвечая на вопрос, какова реакция американского правительства на инцидент с Навальным, Помпео заявил, что он не будет распространяться на эту тему, пока об этом лично не объявит президент США Дональд Трамп. "Мы должны все это рассмотреть, оценить и быть уверенными в том, что делаем свою часть работы по снижению рисков повторения подобного в будущем", — заключил госсекретарь.

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренного приземления самолета в Омске политика доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите".

Правительство Германии 2 сентября сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом "Новичок". При этом врачи из омской больницы, где Навальный провел два дня перед отправкой в Германию, не согласились с выводами берлинских коллег.