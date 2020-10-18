Помпео пригрозил санкциями за продажу вооружений Ирану

Международное оружейное эмбарго против Ирана остается в силе, и власти США задействуют полномочия для введения санкций против тех, кто будет поставлять подпадающие под эмбарго виды оружия Тегерану, заявил в воскресенье госсекретарь Майк Помпео.

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"19 сентября фактически все санкции ООН против Ирана были восстановлены, включая продление эмбарго на поставки оружия в Иран", - приводятся его слова в пресс-релизе госдепа.

Как отметил Помпео, "США готовы применить свои полномочия для введения санкций против любого лица или организации, которые вносят материальный вклад в снабжение, продажу или передачу конвенциональных вооружений в Иран и из него, так же как и против тех, кто оказывает техническое обучение, финансовую поддержку или услуги, и прочую помощь, связанную с вооружением".

По его словам, любой, кто желает стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и не хочет поддерживать терроризм, должен воздержаться от продажи оружия Ирану.

Помпео предупредил, что оружие, поставленное Ирану, окажется в руках террористов и проиранских сил, а также подорвет безопасность Израиля и других региональных стран.

Ранее в воскресенье представители иранских властей объявили, что международное оружейное эмбарго в отношении Ирана прекратило действовать.