Помпео: США никогда не признают аннексию Крыма

Спустя шесть лет после незаконного захвата Крыма Россия по-прежнему полагается на ложь и дезинформацию в попытке узаконить нелегитимные действия, заявил госсекретарь США.

В день шестой годовщины аннексии Крыма Госдепартамент США подтвердил, что Вашингтон никогда не признает полуостров частью РФ. "Крым - это Украина", - заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ночь на четверг, 27 февраля, в Twitter, призвав Москву положить конец оккупации полуострова.

"Спустя шесть лет после аннексии Крыма РФ по-прежнему полагается на ложь и дезинформацию в своей неудавшейся попытке узаконить нелегитимные действия. Ее усилия обречены на провал. Мир никогда не забудет беспричинное вторжение России в Украину", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Госдепартамента США.

Санкции не будут отменены, пока Крым не вернется к Украине

Ведомство осудило противозаконные действия России в Крыму, а также ее продолжающуюся агрессию против Украины, в том числе в Донбассе. США будут поддерживать санкции против РФ до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и не выполнит полностью свои обязательства по Минским соглашениям, заявил Госдепартамент.

В заявлении подчеркивается, что оккупация Россией Крыма и ее действия по усилению милитаризации полуострова представляют собой угрозу для безопасности мирового сообщества. "Российские оккупационные власти продолжают посягательства на права человека и основные свободы, жестоко подавляя критику со стороны гражданского общества и СМИ и ограничивая религиозную свободу", - отмечается далее.

Today, we again reaffirm #Crimea is #Ukraine. The United States does not and will not ever recognize Russia’s claims of sovereignty over the peninsula. We call on Russia to end its occupation of Crimea.