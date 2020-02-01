Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью "на 100%"

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.

По словам Помпео, США — самый крупный производитель энергоресурсов в мире. "Все, что вам нужно, — сказать нам и обратиться к нам", — сказал госсекретарь.

"Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам", — заявил он (цитата по БелТА).

В конце декабря 2019 года Белоруссия не смогла договориться об условиях поставок нефти с Россией. Основной причиной стал спор о цене на нефть. В начале января российская сторона прекратила поставки сырья Белоруссии, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну. В "Белнефтехиме" заявили, что договорились о прокачке первой партии топлива, закупаемого по цене без премии.

После неудачных переговоров с Москвой о долгосрочном контракте на поставки нефти президент Белоруссии поручил правительству страны искать альтернативные источники сырья. Минск направил коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, странам Балтии, в Казахстан и Азербайджан, говорил в середине января первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

В Нур-Султане заявили о готовности поставлять нефть Минску, если сделка будет экономически выгодна казахской стороне. Посол Казахстана в Белоруссии Аскар Бейсенбаев сообщил, что Казахстан достиг договоренности с "Транснефтью" о транзите нефти в Белоруссию, однако позднее Лукашенко заявил, что Москва не дает согласия на поставки.

20 января стало известно, что Минск закупил 80 тыс. т сырья у Норвегии. По словам Лукашенко, Белорусская сторона также ведет переговоры о поставках нефти из Саудовской Аравии и ОАЭ, которые готовы поставлять сырье лучшего качества по "мировой цене". Белорусский лидер при этом указал, что страна не отказывается от нефти из России.