Популярнейший в Европе электрокар Renault Zoe полностью провалил краш-тест
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Эксперты независимой организации EuroNCAP провели серию краш-тестов, чтобы проверить на прочность один из самых популярных и доступных электромобилей в Европе — Renault Zoe. Модель полностью провалила испытания и заработала ноль звезд из пяти возможных.

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Специалисты EuroNCAP проверили, как ведет себя электромобиль при лобовых и боковых столкновениях. Эксперты также оценили безопасность пешеходов в случае наезда на них.

Безопасность для взрослых пассажиров эксперты оценили в 43%, безопасность детей — в 52%, пешеходов (в случае наезда) — в 41%, а работа электронных помощников — в 14%. Специалисты раскритиковали современный Renault Zoe за упрощенную конструкцию боковых подушек безопасности — они защищают только туловище, а не голову. Кроме того, для электрокара предусмотрены всего четыре эйрбега, остальные не предлагаются даже за доплату.

В Renault отреагировали на ситуацию и пообещали принять меры — уже в марте 2022 года компания выпустит Zoe с расширенным списка базовых систем безопасности. В частности, в список стандартного оборудования включат систему автоматического аварийного торможения (AEB).

Renault Zoe — третья по продажам новая модель электромобилей в Европе в этом году. Лидером продаж с более чем 100 тысячами единиц является Tesla Model 3, за ней следует Volkswagen ID.3. К сентябрю этого года было продано более 45 тысяч автомобилей Renault Zoe.

В 2017 году впервые за 20-летнюю историю EuroNCAP ноль звезд за безопасность получил Fiat Punto. Год спустя Fiat снова повторил этот антирекорд, но уже с моделью Panda.

Подробный отчет EuroNCAP о проверках безопасности Renault Zoe можно изучить, кликнув по этой ссылке.

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