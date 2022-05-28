Порошенко не выпустили из Украины при попытке пересечь границу с Польшей

Экс-президента Украины Петра Порошенко, находящегося под следствием, не выпустили из Украины при попытке пересечь границу с Польшей. Об этом со ссылкой на руководителя фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщает "Новая газета. Европа".

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По словам Геращенко, Порошенко имел при себе разрешение на выезд, подписанное председателем Верховной Рады Украины, но пограничники отказались его принимать. До самого главы Рады Руслана Стефанчука ночью с 27 на 28 мая Порошенко и его соратники дозвониться не смогли.

В пятницу "Европейская солидарность" сообщила, что Порошенко примет участие в парламентской ассамблее НАТО и в конгрессе Европейской народной партии. Сам Порошенко в своем телеграм-канале написал, что за 93 дня войны впервые приехал во Львов, чтобы забрать новую партию военной техники для Вооруженных сил Украины.

Ближе к ночи журналисты "Страны.ua" сообщили, что экс-президент Украины пытается перейти границу с Польшей через пункт пропуска Рава-Русская. Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что "пограничники так и не смогли установить подлинность предоставленных документов, потому что не считывался QR-код".

23 мая ранее задержанный украинскими силовиками лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук дал показания против Порошенко. По словам Медведчука, бывший президент Украины дал ему указание участвовать в схеме вывода из госсобственности части нефтепродуктопровода стоимостью 23 млн долларов. Кроме того, Медведчук заявил, что Порошенко причастен к закупке угля у самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В январе Порошенко прилетел в Украину из Варшавы. За границу он уезжал в середине декабря — после того, как следователи попытались вручить ему повестку на допрос по делу о поставках угля. Суд Киева избрал политику меру пресечения в виде личного обязательства и постановил сдать заграничные паспорта.