Португалия проверяет законность предоставления гражданства Роману Абрамовичу

Власти Португалии проводят проверку законности выдачи гражданства этой страны Роману Абрамовичу. В конце прошлого года стало известно, что российский бизнесмен получил португальский паспорт как потомок местного сообщества евреев-сефардов.

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Агентство Рейтер и радиостанция Renascenсa передают, что агентство, отвечающее за вопросы гражданства, открыло расследование того, каким образом Абрамович сумел обзавестись португальским паспортом.

Министерство юстиции Португалии разъяснило агентству Рейтер, что подобные расследования — это обычная процедура в тех случаях, когда возникают ситуации или сообщения, указывающие на какие-либо возможные процедурные нарушения.

Представитель Абрамовича сообщил агентству, что бизнесмен приветствует любые проверки, "поскольку они продемонстрируют только то, что гражданство было получено в соответствии с правилами".

Решение о выдаче португальского паспорта Роману Абрамовичу вызвало критику российского оппозиционера Алексея Навального, который обвинил власти страны в коррупции, написав в "Твиттере", что они дали гражданство "доверенному олигарху" президента России Владимира Путина.

В ответ министр иностранных дел Португалии Аугусту Сантуш Силва заявил, что Абрамович получил португальский паспорт вполне законно — на основании принятого в 2014 году акта о предоставлении гражданства потомкам еврейского сефардского сообщества, изгнанных из страны в конце XV века. По его словам, "этот механизм использовали тысячи людей".

История семьи



Кроме Навального, решение выдать Абрамовичу португальский паспорт раскритиковало и местное отделение Transparency International — международной организации по борьбе с коррупцией. Его основатель Жоао Баталья написал в "Твиттере": "Все говорит о том, что за принятым с хорошими намерениями законом появилась паспортная мафия".

Как сообщает радиостанция Renascenсa, власти Португалии одобряют подавляющее большинство запросов о получении паспортов, поданных евреями-сефардами. Это СМИ уточняет, что министерство юстиции страны иногда принимает положительное решение даже в тех случаях, когда первоначально возражает служба по вопросам гражданства.

Португальское издание Público писало, что Абрамович начал процесс получения гражданства Португалии 16 октября 2020 года и завершил его 30 апреля прошлого года.

Источники РБК сообщали, что Абрамович много лет изучал историю своей семьи и обнаружил, что часть ее приехала из Португалии, прежде чем была изгнана и оказалась в Гамбурге.

Впрочем, как отмечает в своем сообщении Рейтер, об истории сефардов в России известно не слишком много, а фамилия Абрамович широко распространена среди евреев-ашкенази.

Роман Абрамович, 55-летний миллиардер и владелец футбольного клуба "Челси", обладает состоянием в 14,2 млрд долларов и находится на 142 месте в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Он также теперь самый богатый человек Португалии, сообщал Público.

В 2018 году Абрамович, ранее проживавший в Великобритании, столкнулся с трудностями продления британской визы, но вскоре переехал в Тель-Авив, получив израильский паспорт в соответствии с законом о возвращении.

Абрамович активно жертвует на проекты еврейских общин по всему миру. В России он возглавляет попечительский совет Федерации еврейских общин и Еврейского музея и центра толерантности.

По данным Publico, в последние годы Абрамович тесно сотрудничал с португальской еврейской общиной города Порту.

До конца XV века в Испании жила еврейская община численностью около 300 тыс. человек, однако в 1492 году католические монархи поставили их перед выбором — стать христианами или покинуть страну.

После этого десятки тысяч евреев переехали в Португалию, но в 1496 году они и там начали подвергаться преследованиям и депортациям.