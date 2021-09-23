Португалия стала мировым лидером в вакцинации от Covid-19

Португалия стала государством с самым высоким уровнем вакцинации от Covid-19 в мире. Об этом свидетельствуют данные сайта Our World In Data, пишет Euronews.

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Около 84% из 10,3 млн населения страны уже полностью привиты от коронавируса. Это самый высокий показатель в мире: Португалия опережает Объединенные Арабские Эмираты (80,8%), Сингапур (77,3%) и общий уровень вакцинации в 27 странах Европейского союза (ЕС), который составляет 61,6%.

Цель Португалии — полностью привить 85% населения от Covid-19. Теперь она вполне достижима и ожидается, что местные власти ослабят некоторые ограничения по борьбе с распространением вируса.

Наряду с ростом числа вакцинированных жителей упал и уровень госпитализаций в связи с Covid-19 — на данный момент он самый низкий за последние 18 месяцев.

Как отмечает Euronews, португальцы традиционно хорошо относятся к прививкам, что также повлияло на охваты населения вакцинацией. Например, в Португалии самый высокий в ЕС уровень вакцинации от кори, краснухи и свинки — он составляет 95%.