После Латвии шторм обрушился на Эстонию и Финляндию

Обрушившийся на Латвию в понедельник шторм двинулся далее на север — за ночь он прошел по территории Эстонии и уже достиг южного побережья Финляндии. В обеих странах тысячи людей остались без электричества, а в Хельсинки ради безопасности зрителей даже отменили концерт Depeche Mode.

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Южных районов Эстонии шторм достиг накануне вечером, в Таллин грозы и ветра пришли сегодня ранним утром. На острове Сааремаа к западу от побережья Эстонии выпал град размером до 7 см в диаметре. Порывы ветра достигали 29 м/с.

К утру 8 августа из-за обрушившегося накануне шторма без электричества оставались более 9 тысяч эстонских домохозяйств, передает ERR. Больше трети из них находятся в Харьюском уезде на севере страны. Сильный ветер также нарушил морское сообщение с малыми островами.

Ожидается, что буря окончательно утихнет к вечеру вторника на всей территории страны.

К берегам Финляндии шторм подошел сегодня утром. Как пишет Yle, без электричества уже остались около 36 тысяч домохозяйств, в основном на южном побережье страны. В Хельсинки порывы ветра достигали 23 м/с, в Ханко — 29 м/с.

Из-за непогоды номер службы экстренной помощи оказался перегружен.

Накануне организаторы отменили концерт группы Depeche Mode в Хельсинки из-за надвигавшейся бури (выступить в Таллине в воскресенье коллектив успел). Такое решение было принято из соображений безопасности.