После начала войны Россия получила от европейских стран 43 отказа в экстрадиции

Количество отказов выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чаще остальных такое решение принимали в Германии — 13 раз. Генпрокуратура РФ связывает действия своих европейских коллег с "запредельным уровнем русофобии".

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Весной 2022 года страны Европы более 40 раз отказались выдавать России подозреваемых в совершении различных преступлений. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

"Если за первые два месяца 2022 года ведомство получило только четыре отказа в выдаче запрашиваемых лиц, причем все они были связаны с объективными причинами, то в марте-мае этого года последовало уже 43 отказа, что в три раза больше, чем за тот же период прошлого года", — пересказывают журналисты комментарий, полученный в пресс-службе Генпрокуратуры.

В большинстве случаев официальной причиной отказа стало "противоречие" экстрадиции правовым принципам той или иной европейской страны, а также сомнения в том, что РФ будет соблюдать права высылаемых россиян. При этом, как утверждает Генпрокуратура, ряд стран (например, Австрия, Германия, Великобритания, Италия, Польша и Чехия) не скрывают, что их решения об отказе мотивированы политическими соображениями.

"Коммерсантъ" называет в числе лиц, которых отказались экстрадировать в Россию, осужденных или подозреваемых в убийствах, разбое, наркоторговле, организации занятий проституцией, хищениях и мошенничестве. "Сознательная политизация международного антикриминального сотрудничества в конечном итоге пойдет на пользу лишь международному криминалу, эффективный отпор которому невозможен без равноправного взаимодействия всех стран",— сообщили изданию в Генпрокуратуре.

Ранее от сотрудничества с российским ведомством в сфере выдачи и правовой помощи по уголовным делам отказались их коллеги из Бельгии, Словакии и Словении.