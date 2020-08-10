После протестов в Беларуси возбудили уголовное дело о массовых беспорядках
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело после протестных выступлений в крупных городах страны, произошедших после завершения голосования на выборах президента, передает Meduza.

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Как сообщает РИА Новости, возбуждены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и насилии в отношении милиции. Уголовный кодекс Беларуси предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы для участников беспорядков и до 15 лет — для организаторов.

Глава СК Беларуси Иван Носкевич отметил , что во время протестов в Беларуси пострадали десятки милиционеров. "Многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения", — добавил он.

После закрытия избирательных участков в Беларуси вечером 9 августа и ночью 10 августа на улицы Минска и других городов вышли тысячи человек. В Минске между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. Милиция атаковала как протестующих, так и тех, кто не участвовал в протестах. Десятки человек пострадали.

К трем часам ночи, как сообщил правозащитный центр "Весна", по всей стране задержали 140 человек. Правозащитники уверены, что задержанных больше.

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