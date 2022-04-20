Последний бастион Мариуполя. Что такое завод "Азовсталь", который штурмуют российские войска

Украинские войска в Мариуполе держат оборону в металлургическом заводе "Азовсталь", где находятся около тысячи военнослужащих и мирных жителей. Российская армия ежедневно бомбит и пытается штурмовать эту территорию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во вторник министерство обороны России в очередной раз предложило защитникам Мариуполя сдаться и заявило, что в этом случае им будет гарантирована жизнь.

В ночь на среду командир украинской бригады морской пехоты, остатки которой сражаются в окружении в Мариуполе, призвал лидеров США, Британии, Турции и Украины спасти его бойцов и остающихся с ними на территории завода "Азовсталь" мирных жителей. "Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы", - сказал майор Сергей Волына в видеообращении, опубликованном в "Фейсбуке".

В течение последних недель российская авиация вела интенсивные бомбардировки территории комбината, а вооруженные силы Украины и бойцы полка национальной гвардии "Азов" заявляли о критическом положении и просили о международной помощи.

Мы рассказываем о том, как появился завод "Азовсталь" и как он стал последним очагом сопротивления защитников Мариуполя.

Стратегический порт

С первых дней российского вторжения в Украину российские военные и сепаратисты из самопровозглашенной ДНР сосредоточили свои основные усилия на захвате Мариуполя. Этот город с почти полумиллионным населением не только важный порт на Азовском море, он имеет также важное политическое значение.

В мае - июне 2014 года, во время антитеррористической операции украинских сил против сепаратистов, армия Украины и добровольческие батальоны сумели отбить город. С этого времени Мариуполь, с его двумя металлургическими гигантами (комбинат им. Ильича и "Азовсталь") и одним машиностроительным ("Азовмаш"), жил мирной жизнью и развивался.

Уже в начале марта российские войска смогли окружить Мариуполь со всех сторон и заблокировать его с моря. Оборону города держали силы "Азова", 36-й бригады морской пехоты, а также пограничники, полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины.

Штурмуя Мариуполь, военные РФ и сторонники самопровозглашенной ДНР к середине апреля смогли вытеснить украинские силы почти изо всех очагов сопротивления, в том числе из морского порта и завода им. Ильича.

При этом наступление привело к практически полному разрушению города: по данным украинских властей, в результате обстрелов и бомбардировок уничтожено около 90% зданий, погибли около 20 тыс. мирных жителей.

На прошлой неделе стало известно, что часть украинских морпехов смогла прорваться из окружения на заводе им. Ильича на севере города и объединиться с силами "Азова", которые находились на юге, в "Азовстали".

"Защитники города теперь совместно, серьезно укрепили свой район обороны. В целом система обороны города приросла и укрепилась", - так описал этот маневр советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Министерство обороны России в свою очередь заявило, что большая часть бригады морской пехоты - около тысячи человек - сдались. Утверждалось, что командир бригады Владимир Баранюк при выходе из окружения был убит. С украинской стороны это опять же комментировал Арестович, который признал частичную сдачу в плен, но сказал, что число украинских пленных было "намного меньше".

Таким образом Россия сосредоточила основные усилия на захвате завода "Азовсталь", который ежедневно подвергается бомбардировкам. "Они [россияне] используют бомбы свободного падения, ракеты, бункерные бомбы, все разновидности артиллерии, как наземной, так и морской для неизбирательных атак", - сказал командир "Азова" Денис Прокопенко.

Что такое "Азовсталь"

"Азовсталь" - это металлургический гигант с почти 100-летней историей. Он занимает огромную территорию на левом берегу речки Кальмиус. Комплекс расположен между рекой с одной стороны и берегом Азовского моря - с другой. Завод имеет свой собственный грузовой порт и разветвленную систему подземных коммуникаций.

Решение о строительстве предприятия принял в 1930 году Президиум Высшего совета народного хозяйства СССР. Выгодное географическое расположение позволяло использовать морской транспорт для поставок на комбинат железной руды. В 1931 году начали возводить первые заводские сооружения и морской порт. Через два года на "Азовстали" получили первую партию чугуна.

Осенью 1941 года, когда к городу начала приближаться линия фронта, многие технологические агрегаты эвакуировали на Урал. Немецкие войска захватили Мариуполь 8 октября 1941 года, а в сентябре 1943-го перед отступлением завод практически уничтожили: они взорвали основные объекты, в частности, коксовые батареи, домны и мартеновские печи.

В 1945 году производство на заводе было возобновлено. Предприятие активно развивалось и стало одним из лидеров Европы по производству металлургической продукции. В 1996 году "Азовсталь" вошла в группу компаний "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова. До российского вторжения здесь работали около 10 тыс. человек, сейчас комбинат остановлен.

Общая площадь территории завода - около 11 квадратных километров. Для сравнения - это почти вдвое больше площади города Бородянка в Киевской области или в 25 раз больше Ватикана.

Обстрелы комбината начались в середине марта. Представители России говорили, что на территории "Азовстали" могут быть "биохимические лаборатории".

Генеральный директор предприятия Энвер Цкитишвили называет это ерундой. "Все наши предприятия в Мариуполе законсервированы в первую неделю вторжения России в Украину, - заявил он. - Химические реактивы, которые металлурги использовали в процессе производства, уничтожены еще 25 февраля, о чем есть все необходимые документы… На "Азовстали" нет никаких секретных туннелей с биохимическими лабораториями".

На территории комбината решили укрыться украинские военные и сотни мирных жителей: дело в том, что на "Азовстали" есть созданная еще в советское время система бомбоубежищ.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, такие укрытия рассчитаны на то, чтобы выдержать удары авиационных бом весом до тонны. Однако, по его словам, российская армия планирует сбрасывать на завод значительно более мощные снаряды. "Укрытия выдерживали удары бомб весом 500 килограммов и тонну. Но пятитонные сверхмощные бомбы россиян просто перебьют перекрытия из железобетона, и все эти дети и их мамы погибнут", - говорит Геращенко.

Украинские морские пехотинцы подтверждают, что вместе с военными на территории завода от бомб скрываются и мирные жители. "В наших военных бункерах прячутся женщины, дети, в том числе новорожденные.

В основном родственники наших военных, которых ищут россияне. Без тепла, воды, еды. Наши раненые каждый день умирают в нетерпимых муках, поскольку медикаменты, средства обеззараживания, возможности обезболивания давно закончились", - сказал 18 апреля командир морпехов майор Сергей Волына.

Защитники Мариуполя просят мировых лидеров, в частности папу римского Франциска, помочь с эвакуацией женщин и детей. Кроме того, украинские военные призывают дать Украине тяжелое вооружение и деблокировать город.

Конец переговорам?

Представители украинских властей говорят, что смерть окруженных военных на "Азовстали" заведет мирные переговоры с Россией в тупик. "Мариуполь - это может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах", - сказал в интервью украинским СМИ президент Украины Владимир Зеленский.

Ситуацию в портовом городе он описал так: "Там гуманитарный кризис, нет еды, нет воды, нет медикаментов. Тем не менее ребята защищаются". По его словам, рассматриваются разные варианты помощи.

Один из таких вариантов - обмен. Задержанный депутат Верховной рады от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум Владимира Путина Виктор Медведчук согласен обменять себя на "защитников и жителей Мариуполя". Российская сторона на это предложение пока не ответила.

Российское минобороны заявляет, что положение украинских военных на "Азовстали" "катастрофическое", и предлагает им сдать оружие в обмен на жизнь.

"Понимая, что таких распоряжений и команд от киевских властей командиры украинских подразделений могут не получить, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие", - цитирует ТАСС начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева.

По данным украинских властей, численность российских сил, штурмующих Мариуполь, в десятки раз превышает число защитников.

Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук 18 апреля потребовала от России открыть гуманитарные коридоры для женщин, детей и других мирных жителей, которые прячутся на "Азовстали". "Ваш отказ открывать эти гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления", - сказала при этом Верещук.

Во вторник Верещук сказала, что Россия отказалась открыть коридоры для выхода людей из окруженного города. Мизинцев со своей стороны заявил, что коридор для выхода людей был установлен, однако "по состоянию на 22:00 мск 19 апреля указанным коридором никто не воспользовался".