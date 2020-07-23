Последний приговор? В Германии осужден бывший охранник нацистского концлагеря Штуттгоф

93-летний житель Германии Бруно Дей, который был охранником в нацистском концентрационном лагере Штуттгоф, признан соучастником убийства более пяти тысяч человек и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Поскольку на момент событий, о которых идет речь, обвиняемому не исполнилось 18 лет, его дело рассматривал суд по делам несовершеннолетних.

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Дело Дея может стать одним из последних в истории, когда на скамье подсудимых оказывается нацистский преступник: обвиняемые и их жертвы уже слишком стары, и память им часто изменяет.

Дей служил в концлагере Штуттгоф с августа 1944 по апрель 1945 года в возрасте с 17 до 18 лет. Он стоял на посту на наблюдательной вышке.

"Ад безумия"

Процесс, проходивший в Гамбурге, длился девять месяцев. За это время Дей слушал показания свидетелей о зверствах нацистов, но настаивал, что его заставили работать охранником в концлагере — и к убийствам он отношения не имел.

В последнем слове он сказал, что его потрясли показания свидетелей, переживших Штуттгоф, и принес извинения "тем, кто прошел через ад этого безумия". При этом он настаивал, что до суда не знал о "масштабах зверств" в концлагере.

Вынося приговор, судья Энн Мейер-Геринг отметила, что Дей содействовал судебному процессу, однако подчеркнула, что он отказался признать вину за то, что происходило в Штуттгофе. "Вы видели себя простым наблюдателем", — сказала она.

Во время судебного процесса было заслушано свидетельство историка, который рассказал, что Дей первоначально был отправлен в концлагерь в качестве солдата вермахта, а в СС вступил только в сентябре 1944 года. По его мнению, Дей мог сам запросить перевод в другое подразделение, чтобы не стать частью эсэсовской машины массовых убийств.

Адвокат Дея настаивал на том, что тот был слишком молод и не "видел иного выхода". Судья признала, что это может быть "смягчающим обстоятельством", однако не оправдывает его. Как и миллионы других немцев, Дей смог "договориться со своей совестью", — сказала она. По ее мнению, "человеческое достоинство надо уважать любой ценой, даже если цена — собственная безопасность".

Судья Мейер-Геринг также отметила, что Дей не проявил "каких-либо реальных эмоций" в своих извинениях в суде. 93-летний Марек Дунин-Васович, выживший в лагере Штуттгоф, не принял извинения Дея: "Я потерял дар речи. Мне не нужны его извинения", — сказал он.

Дей признавался, что знал о газовых камерах Штуттгофа, и рассказал, что видел "изможденных людей", но его защита утверждала, что он был незначительной фигурой и не принимал непосредственного участия в убийстве 5230 человек.

Однако прокуроры утверждали, что Дей знал, что происходит, имел контакты с заключенными и активно предотвращал их побег.

"Когда вы становитесь частью механизма массовых убийств, недостаточно просто отвести взгляд", — сказал прокурор Ларс Манке в своих заключительных замечаниях.

Концлагерь Штуттгоф

Штуттгоф был построен в 1942 году неподалку от Гданьска — это был первый нацистский концлагерь, появившийся за пределами Германии. Советские войска освободили его 9 мая 1945 года, последним из всех концлагерей.

В 1944 в лагере начали использовать газовые камеры. В Штуттгофе погибло более 65 тыс. человек — они были казнены, убиты в газовых камерах, или умерли от болезней и недоедания.

После войны Дей стал пекарем, а в поле зрения прокуратуры попал после процесса 2011 года над Иваном Демьянюком, охранником лагеря Собибор.

Тогда был создан судебный прецедент, после которого для признания вины было достаточно доказать службу обвиняемого охранником в концлагере, а не искать свидетельства конкретных преступлений, совершенных тем или иным человеком.

В результате немецкие власти начали обращать внимание на еще живущих сотрудников концлагерей, которые могли быть причастны к массовым убийствам.

Иван Демьянюк, а также бухгалтер Освенцима Оскар Геринг и охранник Освенцима Рейнхольд Хеннинг, процесс над которыми состоялся после суда над Демьянюком, умерли в ожидании апелляции.

Все они были приговорены к тюремному заключению.