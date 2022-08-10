Последняя надежда? ЕС представил компромиссный вариант ядерной сделки с Ираном

Участники переговоров согласились, что текст, разработанный представителями Ирана и ЕС в последние пять дней, является окончательным и не подлежит изменению. Возрождение соглашения теперь зависит от политиков в Тегеране и Вашингтоне.

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"Все то, о чем можно договориться, уже обсуждалось, и сейчас включено в окончательный текст. Однако за каждым техническим вопросом и каждым пунктом кроется политическое решение, которое необходимо принимать в столицах. Если эти ответы будут положительными, то мы можем подписать эту сделку", — сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Подразумевается, что ЕС готов принять пересмотренную сделку, но соответствующие решения теперь — за политиками в столицах Ирана и США.

Профессор Мохаммад Маранди, советник иранской переговорной группы, ответил уклончивым заявлением, подчеркнув, что текст требует согласия Вашингтона, а не Борреля.

США давно предупреждают, что время для достижения соглашения истекает. Анонимный представитель Госдепартамента заявил, что Соединенные Штаты "готовы быстро заключить сделку" и что предложение ЕС — "единственно возможное основание" для нее.

В Вашингтоне скептически относятся к возможности свертывания Ираном ядерной программы в обмен на снятие санкций. Но некоторые аналитики считают, что стороны подошли к соглашению ближе, чем ожидалось.

Иранские уступки

Заметным сдвигом стал отказ Ирана от двух ключевых требований. Во-первых, Тегеран больше не настаивает на том, чтобы Соединенные Штаты исключили иранский Корпус стражей исламской революции из своего официального списка иностранных террористических организаций, куда он попал в 2019 году.

Ранее президент Байден отказался отменить это решение президента Трампа, и до недавнего времени в Тегеране настаивали, что без исключения Корпуса из списка дальнейший прогресс на переговорах невозможен.

Во-вторых, Иран более не настаивает на предоставлении гарантий того, что будущий президент США не откажется от сделки, как это сделал Трамп в 2018 году, даже если Иран выполнит свои обязательства по ней. Иранцы пришли к выводу, что такое обещание невыполнимо, сообщает NYT со ссылкой на неназванных участников иранской делегации.

Новые требования



Однако есть другое препятствие. Иран требует от МАГАТЭ прекратить расследование происхождения радиоактивных следов, обнаруженных на трех объектах.

Международное агентство выявило следы частиц урана на основе данных, полученных в 2018 году, когда израильские агенты украли тысячи документов и компакт-дисков о ядерной программе Ирана со склада в Тегеране.

Согласно этим документам, военная ядерная программа существовала в Иране по крайней мере до 2003 года. В США считают, что с тех пор она не возобновлялась, однако в Израиле с этим не согласны.

Иран называет отказ от расследования одним из ключевых условий сделки — несмотря на то, что МАГАТЭ не участвовало в переговорах, не является официальной стороной в сделке и не будет ее подписывать.

До сих пор МАГАТЭ утверждало, что Иран не дал достоверного объяснения следам радиоактивных материалов, но заявило, что закроет расследование, если такое объяснение будет предоставлено.

Иран опасается, что МАГАТЭ может использовать продолжающееся расследование в качестве рычага, с помощью которого можно потребовать более широкого доступа к иранским объектам, выходящего далеко за рамки условий нового соглашения. В Тегеране также возмущены тем, что расследование основывается на разведывательных данных, предоставленных Израилем.

Генеральный секретарь агентства Рафаэль Гросси заявил, что агентству будет трудно с полной уверенностью восстановить свои представления о том, на какой стадии находятся работы Ирана по обогащению урана — ранее Тегеран на несколько месяцев закрыл инспекторам доступ к камерам видеонаблюдения на ядерных объектах и сохраненным ими записям.

"Как и в 2015 году, очень сложно отделить прошлое Ирана от его будущего, — сказала Элли Геранмайе из Европейского совета по международным отношениям. — Иран хочет закрыть расследование МАГАТЭ в рамках возрождения ядерной сделки. Запад не желает прекращать расследование".

Али Ваез, директор Международной кризисной группы по Ирану, сказал, что "Иран ошибается, полагая, что может отказаться от инспекций ООН, выполняющих свою работу".

"Ирану нужно раз и навсегда честно обо всем рассказать, — считает Ваез. — Сторонам удалось решить ряд вопросов, и это позитивный момент. Но то обстоятельство, что осталась всего одна нестыковка, еще не гарантирует успеха".

Даже в случае подписания нового соглашения на его вступление в силу потребуются месяцы. Критики отмечают, что даже если Иран согласится с ограничениями по обогащению из первоначальной сделки, у страны достаточно знаний, чтобы создать ядерное оружие, если она захочет это сделать.

Что думают в столицах



Первая официальная реакция Тегерана была осторожной — там опасаются, что США не выполнят обязательства, взятые в соглашении.

В Иране многие аналитики сомневаются, что сделка близка к заключению. В консервативном правительстве Ирана существуют внутренние разногласия, а сторонники жесткой линии не доверяют Западу.

Уступки по ключевым вопросам могут вызвать политическую реакцию. Некоторые консервативные законодатели заявили, что любое соглашение, которое не выводит Корпус стражей из списка террористических организаций, неприемлемо.

Но если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отклонит нынешнее предложение Запада, Иран, вероятно, не откажется от переговоров окончательно. По мнению аналитиков, Тегеран полагает, что у него есть рычаги воздействия на заинтересованный в сделке Запад.

Сделка нужна и Ирану: она откроет доступ иранской нефти в мировую экономику, где из-за высоких цен на энергоносители она быстро пополнит бюджет страны. Но аятолла Хаменеи также стремится отменить ограничительные санкции.

Соглашение нужно и Джо Байдену, стоящему на пороге осенних промежуточных выборов, хотя политические выгоды для него от этого соглашения менее очевидны.

В Европе существует мнение, что американский президент может опасаться политической критики по поводу продления соглашения эпохи Обамы, которое республиканцы осуждают практически единогласно, и даже некоторые видные демократы выступают против соглашения в его первоначальной форме.

Кроме того, в случае подписания соглашения Байдену предстоят сложные объяснения с Израилем и некоторыми странами Персидского залива.

В то же время он понимает риск гонки ядерных вооружений на Ближнем Востоке — особенно если соглашение, касающееся гражданской ядерной программы Ирана, не будет достигнуто.

Отказ от сделки — либо Тегерана, либо Вашингтона, либо обоих государств — будет означать возобновление санкций США и вероятное сокращение экспорта иранской нефти примерно с 1,5 млн баррелей в день в 2022 году до одного миллиона в 2023-26 годах.

Напротив, если сделка будет принята, иранский экспорт может достичь 2,5 млн баррелей в день, что приведет к резкому увеличению доходов Ирана.

Этапы ядерной сделки



В 2015 году Иран и группа из шести стран во главе с США достигли исторического соглашения о значительном ограничении ядерных возможностей Тегерана более чем на десятилетие в обмен на отмену санкций. Это соглашение стало знаковым внешнеполитическим достижением президента Барака Обамы.



В 2018 году президент Дональд Трамп вывел США из соглашения и вновь ввел жесткие санкции против Ирана в надежде заставить Тегеран пересмотреть условия соглашения. В ответ Иран возобновил обогащение урана, значительно превысив ограничения, предусмотренные соглашением.

Президент Байден пообещал вернуть США к соглашению, и переговоры в Вене создали дорожную карту для этих усилий, хотя проблемы остались: Иран хочет, чтобы США сначала сняли санкции, а США — чтобы Иран первым вернулся к соблюдению условий сделки.

11 марта 2022 года официальный представитель Евросоюза заявил, что переговоры о возобновлении сделки приостановлены после вторжения России в Украину. Москва, одна из участниц первоначального соглашения, пыталась использовать окончательное одобрение сделки в качестве рычага для смягчения антироссийских санкций.



В июле в Вену прибыли переговорщики из США и Ирана, чтобы еще раз попытаться восстановить сделку. Но до начала переговоров Иран, который все это время продолжал наращивать технические знания в ядерной отрасли и запасы высокообогащенного урана, объявил, что теперь у него есть технические возможности для производства ядерной боеголовки.