Последствия для здоровья будут катастрофическими: 200 медицинских журналов призвали к борьбе с изменениями климата

Более 200 медицинских журналов по всему миру планируют опубликовать статью с призывом к политическим лидерам принять экстренные меры по борьбе с изменениями климата. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на The British Medical Journal (The BMJ).

По оценкам The BMJ, это первый случай, когда такое количество изданий решили опубликовать одно и то же заявление, что указывает на серьезность ситуации.

"Мы — редакторы медицинских журналов по всему миру — призываем к немедленным действиям, чтобы сохранить показатель повышения глобальной температуры ниже 1,5 градусов, остановить разрушение природы и защитить здоровье людей", — говорится в статье. В случае, если температура будет расти более стремительными темпами, последствия для здоровья жителей планеты могут стать катастрофическими и необратимыми.

Как отмечают авторы материала, несмотря на озабоченность мира по поводу Covid-19, ждать окончания пандемии для того, чтобы сократить выхлопные выбросы в окружающую среду, нельзя.

"Медицинские работники были на передовой кризиса, связанного с коронавирусом. Они едины в предупреждении, что превышение показателя в 1,5C и продолжение разрушения природы приведет к следующему, более смертоносному кризису", — подчеркивает главный редактор The BMJ Фиона Голдли.

Авторы заявления также призывают более состоятельные государства действовать быстрее и делать все для поддержки тех стран, которые уже страдают от более высоких температур. По их мнению, в 2021 году мир должен изменить свой курс — от этого зависит здоровье людей.

Статья будет опубликована в таких медицинских журналах, как The BMJ, The Lancet, The New England Journal of Medicine, East African Medical Journal, Chinese Science Bulletin, The National Medical Journal of India, Medical Journal of Australia и в 50 специализированных изданиях The BMJ, в том числе BMJ Global Health и Thorax.