Посол ЕC: взаимное признание Covid-паспортов облегчит жизнь, но Россия откладывает сроки
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Для того, чтобы в ЕС признали российский сертификат, а в России — европейский цифровой сертификат, Евросоюз еще в июле предоставил Минздраву России всю необходимую информацию и требования, рассказал в интервью РБК посол ЕС в России Маркус Эдерер.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам посла, Евросоюз уже принял решения об эквивалентности в отношении 16 стран, среди них Израиль, Турция, Северная Македония. Еще 15 стран находятся в процессе.

"Российская сторона пока не подготовила необходимые документы, которые надлежит направить в Еврокомиссию в Брюсселе. Я сожалею об этом, потому что взаимное признание эквивалентности, в том числе признание Россией цифровых COVID-сертификатов ЕС, определенно облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны", — сказал Эдерер.

Если обе стороны признают паспорта вакцинации, въезжать в Евросоюз смогут и граждане России, привитые "Спутником", без необходимости соблюдать карантин. Это возможно, даже несмотря на то, что Всемирная Организация здравоохранения и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не признают вакцину "Спутник V", считает посол Эдерер.

На вопрос о том, когда в ЕС смогут принять "Спутник" и не является ли процедура принятия политизированной, посол ответил, что ЕМА продолжает работу над экспертизой. Он добавил, что процесс — технический, а не политический, затягивает Российская сторона, которая постоянно откладывает сроки проведения инспекции, запрашиваемой EMA.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

3

Source

Tags

"Спутник V" Россия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы