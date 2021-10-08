Посол ЕC: взаимное признание Covid-паспортов облегчит жизнь, но Россия откладывает сроки

Для того, чтобы в ЕС признали российский сертификат, а в России — европейский цифровой сертификат, Евросоюз еще в июле предоставил Минздраву России всю необходимую информацию и требования, рассказал в интервью РБК посол ЕС в России Маркус Эдерер.

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По словам посла, Евросоюз уже принял решения об эквивалентности в отношении 16 стран, среди них Израиль, Турция, Северная Македония. Еще 15 стран находятся в процессе.

"Российская сторона пока не подготовила необходимые документы, которые надлежит направить в Еврокомиссию в Брюсселе. Я сожалею об этом, потому что взаимное признание эквивалентности, в том числе признание Россией цифровых COVID-сертификатов ЕС, определенно облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны", — сказал Эдерер.

Если обе стороны признают паспорта вакцинации, въезжать в Евросоюз смогут и граждане России, привитые "Спутником", без необходимости соблюдать карантин. Это возможно, даже несмотря на то, что Всемирная Организация здравоохранения и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не признают вакцину "Спутник V", считает посол Эдерер.

На вопрос о том, когда в ЕС смогут принять "Спутник" и не является ли процедура принятия политизированной, посол ответил, что ЕМА продолжает работу над экспертизой. Он добавил, что процесс — технический, а не политический, затягивает Российская сторона, которая постоянно откладывает сроки проведения инспекции, запрашиваемой EMA.