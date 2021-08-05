Посол ЕС: похоже, что полеты из Ирака в Минск отменяются на предстоящие 10 дней
Foto: AFP/Scanpix

Посол Европейского союза (ЕС) в Ираке Мартин Хат говорит, что полеты из этой страны в Минск на предстоящие десять дней должны быть отменены.

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"Из нескольких источников к нам поступила такая информация, что полеты на предстоящие десять дней отменяются. Кажется, что это вполне надежная информация. Насколько мы понимаем, об этом Iraq Airways информировала все туристические агентства страны", — сказал дипломат cообщества BNS в среду вечером.

Он добавил, что официального сообщения об этом от Иракских авиалиний еще не получил.

М. Хат также сказал, что иракское правительство во вторник сформировало комитет, который займется выяснением вероятной незаконной доставки иракских мигрантов в Литву через Беларусь.

ЕС в последнее время включился в переговоры с Багдадом, чтобы вернуть незаконно пересекших белорусско-литовскую границу иракцев в страну происхождения, а также убедить Ирак уменьшить объемы полетов в Минск.

Если исходить из информации на сайтах Минского аэропорта и Iraqi Airways, то Иракские авиалинии намеревались в ближайшее время выполнять пассажирские рейсы не только из Багдада, но еще из трех городов — Басры, Эрбиля и Сулеймании.

В этом году границу из Беларуси в Литву перешло более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них — иракцы.

Литва из-за возросшей нелегальной миграции объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

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