Посол: пока не видно конца развязанной Россией войне
Foto: LETA

Конца войне России против Украины пока не видно, признал во вторник утром в интервью Латвийскому радио посол Латвии на Украине Илгварс Клява.

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По словам посла, конца войне пока не видно, потому что Россия и ее лидер Владимир Путин сейчас выглядят настроенными на продолжение военной агрессии, несмотря на все последствия.

Совершенно очевидно, что на востоке и юге Украины еще ожидаются большие бои, поскольку Россия постарается добиться хотя бы части своих целей, подчеркнул Клява. В то же время Украина в достаточной мере уверена, что и это нападение будет сдержано и отражено.

По мнению Клявы, одной из целей России является также стремление терроризировать и запугать гражданское население Украины, чтобы заставить страну капитулировать, но это не удается.

Говоря о возможном применении Россией химического оружия в Мариуполе, Клява отметил, что такая возможность допускалась и раньше. Он сказал, что это заставит Запад усилить военную поддержку Украины.

Отвечая на вопрос о возвращении посольства Латвии в Киев, Клява сказал, что некоторые коллеги уже находятся в украинской столице, а сам он намерен вскоре туда вернуться.

В настоящее время посольство ведет активную работу по доставке гуманитарной помощи в Украину. Помимо гуманитарной помощи, Украине нужно оружие, но у Латвии нет особой возможности помочь в этой сфере, потому что оружие мы не производим.

Дипломат напомнил, что Украине не хватает наступательных вооружений, чтобы перейти в контрнаступление, выбить противника и вернуть оккупированные Россией территории.

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