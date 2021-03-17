Посол России в США вызван в Москву на консультации
Foto: AP/Scanpix/LETA

Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации по дальнейшему вектору российско-американских отношений, сообщается в официальном комментарии представителя российского МИДа Марии Захаровой (на фото).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Посол России в Вашингтоне А.И. Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США", — указано в заявлении.

Захарова отмечает, что "не за горами символический рубеж в 100 дней" пребывания у власти новой американской администрации, это подходящий повод для оценки действий команды президента США Джо Байдена.

Для российской стороны главным является определение способов выправить российско-американские связи, которые Вашингтон в последние годы завел в "тупик", отмечает представитель МИДа.

"Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их (двусторонних связей. — примечание "Газеты.Ru") необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", — подчеркивается в комментарии.

Ранее министерство торговли США сообщило о расширении торговых санкций в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Кроме того, стало известно, что Соединенные Штаты вносят Россию в список стран, с которыми запрещен импорт и экспорт оружия. Новые ограничительные меры вступают в силу 18 марта.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Gazeta.ru

Sharing Options

17

Source

Gazeta.ru

Tags

президент США Антонов Вашингтон Джо Байден США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби