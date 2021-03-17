Посол России в США вызван в Москву на консультации

Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации по дальнейшему вектору российско-американских отношений, сообщается в официальном комментарии представителя российского МИДа Марии Захаровой (на фото).

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"Посол России в Вашингтоне А.И. Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США", — указано в заявлении.

Захарова отмечает, что "не за горами символический рубеж в 100 дней" пребывания у власти новой американской администрации, это подходящий повод для оценки действий команды президента США Джо Байдена.

Для российской стороны главным является определение способов выправить российско-американские связи, которые Вашингтон в последние годы завел в "тупик", отмечает представитель МИДа.

"Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их (двусторонних связей. — примечание "Газеты.Ru") необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", — подчеркивается в комментарии.

Ранее министерство торговли США сообщило о расширении торговых санкций в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Кроме того, стало известно, что Соединенные Штаты вносят Россию в список стран, с которыми запрещен импорт и экспорт оружия. Новые ограничительные меры вступают в силу 18 марта.