Посол Украины призвал канцлера ФРГ выступить с заявлением по войне

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца выступить с правительственным заявлением по войне в Украине сразу после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к депутатам германского бундестага 17 марта.

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Шольц должен заявить, "что конкретно намерена предпринять правящая коалиция, чтобы оказать Украине действенную помощь и положить конец ведущейся Россией войне на уничтожение", — сказал Мельник в интервью агентству dpa, обнародованном в среду, 16 марта.

По словам украинского посла, "ровно через три недели после начала войны главе германского правительства самое время вновь высказаться по поводу происходящего и объявить о сугубо конкретных мерах помощи". Андрей Мельник пояснил, что Украина ожидает от Шольца дальнейших поставок вооружений, масштабной экономической поддержки и помощи беженцам от войны.

"Со времени первого правительственного заявления Шольца по войне в Украине произошло уже многое. Поэтому новое четкое заявление стало бы весьма ценным не только для нас, украинцев, но, безусловно, и для немцев", — подчеркнул Мельник.

Помощь Германии Украине

Правительство ФРГ оказывает Украине и военную, и финансовую поддержку. Германия уже приняла десятки тысяч беженцев из Украины. Шольц выступил с первым правительственным заявлением по Украине 27 февраля — на четвертый день после начала войны.

Трансляция видеообращения Зеленского к депутатам бундестага запланирована на 11.00 мск 17 марта. Она продлится 20 минут. После этого в парламенте ФРГ начнут дебаты о введении в стране обязательной вакцинации от коронавируса.