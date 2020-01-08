Посольство Украины в Иране отказалось назвать предварительные версии авиакатастрофы

Украинское посольство в Иране уточнило свою позицию о причинах крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном, сообщает Интерфакс.

"Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера", - указывается в обновленном сообщении на сайте посольства.

Ранее в посольстве сообщали, что, по предварительной информации, причиной крушения стала авария двигателя.

В свою очередь координатор оперативной кризисной группы Государственной консульской службы МИД Украины Максим Коваленко на пресс-брифинге не назвал возможные причины катастрофы самолета, уточнив лишь, что в Иране сейчас работает комиссия, которая их и расследует. "Версий пока что тоже нет, поскольку это только что случилось", - заявлял он.

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Украинский пассажирский Boeing 737-800, летевший рейсом PS752, и потерпевший крушение под Тегераном, был в очень хорошем состоянии, и то, что он развалился на множество фрагментов, свидетельствует либо о каком-то воздействии на земле, либо в воздухе, пояснил в интервью телерадиокомпании BBC аналитик по авиационной безопасности Тодд Кёртис, автор книги об анализе данных в сфере безопасности гражданской авиации. Об этом сообщает newsru.com.

Разбившийся самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был выпущен в 2016 году и поступил в парк авиакомпании прямо с завода концерна Boeing. В МАУ заявили об исправности самолета и подтвердили высокую квалификацию его экипажа.

"По фотографиям с места крушения видно, что самолет развалился на множество фрагментов, что означает либо мощное воздействие на земле, либо что-то произошедшее в воздухе", - сказал Кёртис. "Расследователям надо будет восстанавливать ход событий шаг за шагом - все, что произошло с этим бортом, и искать, что в системах самолета или в топливе могло привести к падению", - говорит эксперт.

"Но нельзя сбрасывать со счетов вероятность внешнего воздействия на самолет - столкновения в воздухе или чего-то еще", - заключил Кёртис.

Спасатели на месте крушения собирают обломки лайнера и останки тел людей на территории около 2 га.

Украинский Boeing авиакомпании "МАУ", который должен выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился рано утром в среду, 8 января 2020 года, после вылета из тегеранского аэропорта. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Граждан России среди погибших нет.

После катастрофы Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить полеты над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.