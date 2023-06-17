Посредники из Африки — Путину: Необходимо прекратить войну
Foto: AP/Scanpix/LETA

Делегация из стран Африки в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметила, что для завершения войны необходимы переговоры (Москвы с Киевом. — Ред.).

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Время для них настало, убежден президент ЮАР Сирил Рамапоса. Послание делегации "отчетливое: эту войну нужно прекратить", добавил южноафриканский лидер. Он также указал на необходимость обмена военнопленными, послевоенного восстановления и возвращения детей в свои дома. А президент Сенегала Маки Саль особо выделил желание Африки видеть мир между Россией и Украиной. военнопленными, послевоенного восстановления и возвращения детей в свои дома. А президент Сенегала Маки Саль особо выделил желание Африки видеть мир между Россией и Украиной. Африканские посредники убеждены, что этого можно достичь путем диалога.

В свою очередь, Путин заявил, что Москва уважает позицию африканских стран в поддержку мирного урегулирования, обвинил Киев в отказе от переговоров и добавил, что РФ готова продолжать обмен пленными.

В свою очередь, Путин заявил, что Москва уважает позицию африканских стран в поддержку мирного урегулирования, обвинил Киев в отказе от переговоров и добавил, что РФ готова продолжать обмен пленными.

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