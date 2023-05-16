"Поток" под Бахмутом. Что известно о ЧВК, связанных с "Газпромом"

Уже несколько недель СМИ и российские провоенные блогеры пишут о конфликте наемников "Вагнера" с ЧВК, связанными с "Газпромом". Впервые о существовании подразделений с названиями "Поток", "Факел" и "Пламя" в конце апреля рассказал основатель "Вагнера" Евгений Пригожин. При этом еще в начале года журналисты обратили внимание на то, что правительство позволило газовому гиганту создать собственную "частную охранную организацию". "Би-би-си" рассказывает, что известно о ЧВК, связанных с "Газпромом", и их участии в российском вторжении в Украину.

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21 апреля на канале сотрудника РИА ФАН Александра Симонова (Telegram-канал "Позывной Брюс") вышло интервью с Евгением Пригожиным. В разговоре создатель ЧВК "Вагнер" жаловался на другие частные военные кампании, созданные для участия в войне в Украине.

"Те люди, которые имеют деньги, считают, что это офигенная тема сейчас — собрать ЧВК. Поэтому они начинают плодиться. Газпромовский ЧВК "Поток", ЧВК [миллиардера Андрея] Бокарева, ЧВК "Редут" — каждой твари по паре", — рассказывал недовольный Пригожин.

В интервью он говорил о том, как наемников из других ЧВК отправляют прикрывать фланги под Бахмутом, где наступает "Вагнер", но они вынуждены бросать позиции из-за плохой подготовки и снабжения: "Им надо отчитаться в Кремле, какие они *** (классные — "Би-би-си"), что они свое ЧВК создали. Но авиации нету, артиллерии нету, РЭБа нету, РЭРа нету (радиоэлектронная борьба и радиоэлектронная разведка — "Би-би-си"), боекомплекта нету, беспилотников нету, медиков нету. И это полбеды. А главная беда начинается, когда у того, что вы создали, управления нету. Чтобы воевать, надо иметь командиров тактического звена". При этом, по его словам, бойцы "Потока" якобы получают огромные зарплаты — "такие, что ботинки отлетают".

На одном из фрагментов ролика Симонова снято общение Пригожина с неизвестными наемниками — на нем он отчитывает их за то, что те сдали позиции под Бахмутом, где погибли многие бойцы ЧВК "Вагнер", а те жалуются на проблемы со связью, боеприпасами и хаос в управлении своим подразделением.

Слова Пригожина были первым публичным упоминанием подразделений, созданных при поддержке "Газпрома". Но после интервью многие вспомнили, как еще в начале года премьер-министр РФ Михаила Мишустин своим распоряжением разрешил "Газпромнефти" ("дочка" "Газпрома") учредить "частную охранную организацию" (ЧОО). Ее в итоге создали в Омске под названием "Газпромнефть охрана" во главе со Станиславом Бауманом, бывшим замначальника и врио начальника Управления МВД по Архангельской области. Соучредителем этой структуры стало зарегистрированное в Омске ЧОО "Стаф-центр". Эта ЧОО принадлежит петербургским владельцам охранных структур, а возглавляет его с начала войны Сергей Точилин, чей полный тезка ранее занимал должность помощника начальника Управления ФСБ по Омской области.

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Создание ЧОО правительство объяснило необходимостью защищать объекты "Газпрома". Но украинская разведка уже тогда заявила, что считает организацию очередной частной армией, созданной по примеру "Вагнера".

Связана ли газпромовская ЧОО с "Потоком", неясно. Но после интервью Пригожина в СМИ и соцсетях появляется все больше свидетельств того, что, вероятно, ЧВК "Газпрома" действительно существуют.

Бойцы "Потока" жаловались Путину

23 апреля в канале "Военкор Евгений Линин" появилось видеообращение бойцов "Потока" к верховному главнокомандующему — то есть, Владимиру Путину. На записи мужчины в камуфляже (лица их закрыты масками) рассказывают, что "батальон" "Поток" якобы был создан "Газпромом" из "сотрудников ведомственной охраны" и зашел в зону боевых действий в районе Бахмута в начале апреля. Он занял позиции на флангах, приняв позиции от ЧВК "Вагнер".

В обращении к Путину бойцы жалуются и на плохую ситуацию со снабжением, и на "безответственность" руководства "Потока", из-за которой 17 апреля бойцам якобы пришлось отойти с позиций, и на руководство ЧВК "Вагнер", которое, узнав об отступлении, "с угрозами расправы" блокировало отход в безопасную зону.

Бойцы ЧВК "Поток" во время обращения к Путину (Фото: Telegram / "Военкор Евгений Линин")

Пожаловались наемники и на то, что руководство "Газпрома" якобы обещало им контракт с Министерством обороны, но в Украину, в итоге, они отправились под командованием ЧВК "Редут", которое тоже упоминал Пригожин.

Название ЧВК "Редут" встречается и в видео допросов одного и того же российского пленного, которые в конце апреля — начале мая появились в соцсетях. На нем снят мужчина с ранами на лице, он представляется уроженцем Оренбурга Александром Ткаченко. Боец говорит, что оказался на фронте в составе "Потока", который находится под управлением ЧВК "Редут". Более того, по его словам, в составе "Газпрома" есть еще две ЧВК — они носят названия "Факел" и "Пламя", их контролирует министерство обороны. По его словам, боевые отряды "Газпром" создал еще в начале войны из "охранников по всей России".

Подготовку наемников, по его словам, вели на полигоне "Трегуляй" в Тамбовской области. Это полигон для подготовки войск РЭБ на южной окраине Тамбова.

"Би-би-си" нашла в соцсетях страницу Александра Ткаченко. Из его профиля в "Одноклассниках" следует, что мужчина действительно еще с 1996 года работал в компании "Газпром добыча Оренбург". Свою должность Ткаченко в профиле не указал, но мужчина при этом подписан на закрытую группу "Оренбургский Отряд Охраны". На ее аватаре — логотип Приволжского межрегионального управления охраны "Газпрома". Это укладывается в утверждения наемников о том, что "Поток" состоит из сотрудников ведомственной охраны компании. Судя по соцсетям Ткаченко, он увлекается оружием и интересуется российским ВПК.

Алексей Ткаченко (Фото: VK)



Родственники Ткаченко не ответили на сообщения "Би-би-си".

ЧВК "Редут", которое упоминают и Пригожин, и наемники "Потока", существует уже несколько лет и ранее занималась охраной объектов корпорации "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко в Сирии.

В отличие от "вагнеровцев", "Редут" в Сирии не участвовал в проведении каких-то масштабных штурмовых или наступательных операций, а занимался именно охранной деятельностью. До начала российского вторжения в Украину эта ЧВК считалась достаточно небольшой структурой по сравнению с ЧВК Пригожина.

Но несколько месяцев назад стали появляться сообщения о том, что "Редут" также активно вербует людей, а его бойцы появились на передовой в Украине. В телеграме есть группа ЧВК "Редут", где регулярно публикуются фото с фронта и объявления о наборе наемников. Номер, по которому предлагают звонить потенциальным бойцам, записан в записных книжках других людей под именами "редут", "редут Чвк", убедилась "Би-би-си".

Издание "Важные истории", изучая дела бойцов, которые воевали в Украине и, вернувшись в Россию, совершали преступления, нашло приговор Валуйского районного суда в Белгородской области, где упоминается "Редут". Приговор вынесен жителю Ростовской области Кириллу Топчееву, судимому по наркотической статье, — в нем прямо говорится, что с весны еще прошлого года Топчеев воевал в Украине в составе ЧВК "Редут".

Провоенные блогеры, например, канал "Рыбарь", писали, что фактически "Редут" связан с министерством обороны.

Ни Министерство обороны России, ни "Газпром" официально не признавали существование ЧВК, связанных с "Газпромом". Осторожно про них говорят провоенные блогеры и журналисты, которые часто позволяют себе более откровенные высказывания о ходе войны в Украине, чем официальные лица.

"Якобы "Газпром" создал три ЧВК: "Пламя", "Поток" и "Факел". Туда набирают добровольцев и передают в подчинение Минобороны. Не знаю, так это или нет, и каково у них будущее, тоже не знаю. Мало создать ЧВК, ее надо сделать эффективной, ее надо экипировать, вооружить, ей надо придать идеологию, как это сделано в ЧВК "Вагнер", и, конечно, их надо тренировать, тренировать и тренировать. Потому что просто так набрать добровольцев и кинуть их затыкать дырки, назвав это ЧВК, — мы уже это проходили с мобилизованными", — говорил в конце апреля в интервью радио "КП" поддерживающий вторжение в Украину военный корреспондент "Комсомольской правды " Александр Коц.

Стычкой в соцсетях в конце апреля конфликт Пригожина и ЧВК "Газпрома" не исчерпался. В начале мая создатель "Вагнера" пошел на заметную эскалацию и пригрозил увести своих бойцов из-под Бахмута, штурм которого продолжается уже больше полугода, из-за ситуации со снабжением наемников.

В многочисленных видео, которые появляются в каналах Пригожина, тот продолжает регулярно жаловаться на то, что прикрывавшие фланги подразделения Минобороны и ЧВК "Газпрома" отходят со своих позиций. Например, 9 мая Пригожин пожаловался на то, что как минимум половина бойцов подразделения "Факел" отказывается выходить на позиции.

"Зачем вы тратите государственные деньги, собираете людей и отправляете их на мясо? Их мамы придут и дадут вам **** (будут недовольны — "Би-би-си"). Заканчивайте заниматься ерундой, это война!", — говорит Пригожин в ролике от 9 мая, предположительно, обращаясь к руководству "Газпрома".

Судя по всему, позиции, о которых говорит Пригожин и куда отказались выходить бойцы "Факела", — это плацдарм, который в начале мая был занят военнослужащими 72 мотострелковой бригады, сформированной в Оренбургской области. В одном из роликов создатель ЧВК "Вагнера" сообщил, что бойцы бригады фактически отступили с этих позиций. Это подтвердило и украинское командование, а позже и официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, который 12 мая сообщил, что бригада отступила на несколько километров, оставив позиции севернее Бахмута, что привело к окончательной разблокировке для ВСУ дороги Бахмут — Часов Яр.

"Был настоящим защитником Родины"

О масштабах потерь ЧВК, связанных с "Газпромом", известно немного. Единственным бойцом подразделения "Поток", гибель которого официально признали власти, оказался житель Кабардино-Балкарии Эраст Яковенко.

29 апреля на странице Управления образования города Прохладный появилась запись с заголовком "Герои нашего времени". Пост-некролог был посвящен гибели 53-летнего Яковенко под Бахмутом 24 апреля. Причем в нем прямо говорилось, что Яковенко "исполнял свой долг в СВО (специальная военная операция, так в РФ официально называют вторжение в Украину — прим. Delfi) в составе отряда "Поток" (Газпром)".

Судя по некрологу и открытым данным, у Яковенко, который отправился на фронт в начале апреля 2023 года, богатое военное прошлое. В конце 80-х он служил в Польше артиллеристом-разведчиком, затем работал в транспортной милиции, а в 90-е участвовал в войне в Чечне, закончив ее в звании лейтенанта. Уйдя в отставку, Яковенко занялся "патриотическим воспитанием молодежи" (в соцсетях доступны многочисленные фотографии, на которых он занимается с детьми и обучает рукопашному бою кадетов) и вступил в Терское казачье войско.

Эраст Яковенко (Фото: VK)

"Всю свою жизнь Эраст Юрьевич был настоящим защитником Родины!" — говорится в некрологе о Яковенко. "Би-би-си" связалась с его родственниками, но они не ответили на вопросы.

В сентябре 2016 года Эраст Яковенко пытался избраться от ЛДПР в органы местного самоуправления одного из округов Прохладного. Выборы для него закончилось неудачно, но карточка кандидата сохранилась в базе "Голоса". Из нее следует, что Яковенко на момент выдвижения работал старшим охранником в филиале "Южного межрегионального управления охраны" компании "Газпром".

Это укладывается в заявления наемников и пленного Ткаченко о том, что якобы "Газпром" вербует в свои ЧВК охранников ведомственных предприятий. В последние месяцы главным источником "пополнения" околовоенных структур вроде "Вагнера" и добровольческих батальонов были заключенные российских колоний. Но, судя по всему, в ЧВК "Газпрома" бойцов оттуда не забирают.

Заключенный одной из башкирских колоний, откуда на войну ушли, по его словам, сотни человек (дважды их забирал "Вагнер", и один раз в конце апреля — Министерство обороны), сказал "Би-би-си", что в его ИК ничего не слышали о наборе в ЧВК, связанные с "Газпромом". "Би-би-си" не нашла информации о такой вербовке и в группах, где общаются родственники заключенных, которые решили принять участие во вторжении в Украину.

Массовой вербовки в ЧВК не замечают и рядовые сотрудники "Газпрома", которые работают на должностях, не связанных с охраной предприятий. Собеседник "Би-би-си" в одном из многочисленных подразделений компании в Центральном федеральном округе рассказал, что в его филиале "информации про "фирменную" ЧВК нет даже на уровне слухов". "В компании существуют сборы денег на нужды СВО, дальнейшая судьба которых неизвестна, но, в отличие от многих бюджетных организаций, нет даже рекламы контрактной службы добровольцами [в Минобороны]", — сказал он "Би-би-си".

"Би-би-си" отправила вопросы о ЧВК в пресс-службу "Газпрома", но не получила ответа.