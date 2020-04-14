Пожар близ Чернобыльской АЭС потушили
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Пожар близ зоны отчуждения Чернобыльской АЭС потушили. Об этом врио главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, очень помог дождь, который пошел спустя 11 дней пожара.

"Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас, — в целом в норме", — написал Фирсов.

Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и распространился на территорию трех лесничеств. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, против него возбуждено уголовное дело.

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Gazeta.ru

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Gazeta.ru
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