Пожар на нефтебазе в Брянске и эвакуация чиновников. Что известно
Foto: AP/Scanpix/LETA

На нефтебазе "Транснефти" в Брянске примерно в 110 километрах от Украины в ночь на понедельник вспыхнул сильный пожар. Власти пока не говорят, что к нему привело. Днем стало известно об эвакуации сотрудников госучреждений. В начале апреля взрывы и пожар на нефтебазе в Белгороде произошли в результате ударов, нанесенных украинскими боевыми вертолетами.

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В Фокинском районе Брянска произошли пожары на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" и на еще одном объекте, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Сообщения о пожарах в резервуарах с дизельным топливом и на другом объекте поступили в 02:00, пострадавших нет, уточнил собеседник агентства.

Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубических метров, сказал источник агентства Интерфакс. Телеканал "Россия 24" сообщал, что второй загоревшийся объект — склад дизельного топлива в военной части.

На опубликованных видео действительно видны две вспышки неподалеку друг от друга.

"Два взрыва — и все", — сказали РИА Новости живущие на улице рядом с нефтебазой мужчины. Они ответили отрицательно на вопрос о том, видели ли летающие над нефтебазой вертолеты.

В ночь на 1 апреля взрывы и пожар произошли на нефтебазе в Белгороде. Тогда два украинских боевых вертолета на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство России и нанесли удар. Минобороны России признало это. Следственный комитет завел уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

О том, насколько серьезно власти отнеслись к пожару на нефтебазе в Брянске, можно судить по тому, что на место выехал лично врио главы МЧС России Александр Чуприян.

"Текущие запасы дизеля в регионе достигают 15 суток, по бензину они превышают 20 суток", — заявили в министерстве энергетики России (в Белгороде после взрыва на нефтебазе появились очереди на бензоколонки).

Эвакуации населения в районе, где горит нефтебаза, не планируется, написал в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

14 апреля Богомаз заявил, что со стороны Украины был обстрелян поселок Климово. Минобороны России в тот день утверждало, что был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший "атаку на жителей мирного населенного пункта Климово".

Брянская область граничит с Украиной и Беларусью. От Брянска до украинской границы по прямой — 110 километров, по шоссе — 173.

Два месяца назад, 24 февраля, по распоряжению президента Владимира Путина началось российское военное вторжение в Украину. Российские власти называют его "специальной военной операцией".

11 апреля в Брянской области был установлен высокий уровень террористической опасности сроком на 15 суток. Аналогичные решения были приняты в Белгородской и Курской областях, а также в двух приграничных районах Воронежской области.

Сотрудников нескольких государственных учреждений Брянской области эвакуируют после получения подозрительных сообщений, ведется проверка зданий, сообщили днем в экстренных службах региона.

"В некоторые государственные учреждения поступили подозрительные сообщения. Идет эвакуация сотрудников и проверка зданий", — сказал собеседник ТАСС.

У здания администрации города дежурят сотрудники правоохранительных органов, кинологическая служба, также пожарная машина и скорая помощь, пишет агентство.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что из-за сообщений с угрозами в понедельник пришлось эвакуировать несколько школ.

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BBC News Русская служба:

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