Пожар на нефтебазе в Брянске и эвакуация чиновников. Что известно

На нефтебазе "Транснефти" в Брянске примерно в 110 километрах от Украины в ночь на понедельник вспыхнул сильный пожар. Власти пока не говорят, что к нему привело. Днем стало известно об эвакуации сотрудников госучреждений. В начале апреля взрывы и пожар на нефтебазе в Белгороде произошли в результате ударов, нанесенных украинскими боевыми вертолетами.

В Фокинском районе Брянска произошли пожары на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" и на еще одном объекте, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Сообщения о пожарах в резервуарах с дизельным топливом и на другом объекте поступили в 02:00, пострадавших нет, уточнил собеседник агентства.

Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубических метров, сказал источник агентства Интерфакс. Телеканал "Россия 24" сообщал, что второй загоревшийся объект — склад дизельного топлива в военной части.

Russian state TV on the explosions in Bryansk: First was a civilian facility with about 10k tons of fuel, second fire was 10 to 15 minutes later at a military depot with ~5k tons of fuel

