новая зеландия пожар
Foto: EPA/Scanpix/LETA

По меньшей мере шесть человек погибли в результате пожара в хостеле Loafers Lodge в столице Новой Зеландии — Веллингтоне. Судьба еще 11 человек неизвестна, и премьер-министр страны Крис Хипкинс не исключил, что число жертв может возрасти.

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Пожар в четырехэтажном доме с 92 комнатами начался около полуночи на последнем этаже.

Причина возгорания не называется, но, как пишут СМИ, здание не было оборудовано распылителями воды и в нем не сработала пожарная сигнализация. Часть здания разрушена, власти пытаются выяснить причину инцидента.

Более 50 человек удалось спасти, но есть некоторое количество людей, местонахождение которых неизвестно.

"Это самый страшный кошмар для нас. Трагедия для всех пострадавших. Мои искренние соболезнования тем, кто потерял близких", — прокомментировал масштаб бедствия главный пожарный Веллингтона Ник Пайетт.

Один из жителей Loafers Lodge Тала Сили рассказал новозеландскому радио, что ночью заметил дым под дверью, открыл ее и увидел, что весь коридор был в дыму. Он прыгнул из окна на крышу близлежащего здания двумя этажами ниже.

"Это было ужасно страшно, но у меня был выбор — или прыгать из окна, или сгореть заживо", — сказал он.

Сколько именно было людей в хостеле во время пожара, пока доподлинно неизвестно. По некоторым данным, их было около 90.

Loafers Lodge сдает комнаты как на короткий, так и длинный срок, зачастую услугами хостела пользовались персонал больниц, вахтовики, строители, а также люди с низким уровнем достатка.

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BBC News Русская служба:

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