Пожар в ночном клубе в Костроме: по меньшей мере 15 погибших

Во время пожара и давки в ночном клубе "Полигон" в Костроме погибли по меньшей мере 13 человек. Как сообщает ТАСС, еще пятеро пострадали, госпитализация им не потребовалась.

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При этом региональные СМИ сообщают о 15 погибших, а также о том, за медицинской помощью в травмпункт обратились 49 человек, четверо госпитализированы — по данным Telegram-канала "112", они получили термические ожоги первой и второй степени, отравление продуктами горения и порезы стеклом. Еще четверо человек на этот момент числятся пропавшими.

Агентство Интерфакс со ссылкой на местный штаб МЧС и региональное управление МВД также сообщает о 15 погибших.

Пожар начался около половины третьего ночи по местному времени на площади 3,5 тыс. кв. метров, крыша здания полностью обрушилась.

Telegram-канал Readovka приводит рассказ девушки, которая была в клубе в момент трагедии. По ее словам, пожар начался с потолка — один за другим загорелись светодиоды. Буквально за несколько секунд все помещение затянуло дымом, люди начали выбегать через запасной выход, в клубе, по ее словам, на тот момент находилось несколько сотен человек.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от главы управления СК по Костромской области доклад о произошедшем.

Одна из основных версий пожара — выстрел ракетницей. Между посетителями клуба начался конфликт, в ходе которого один из отдыхающих выстрелил в другого из ракетницы.

Стрелявший задержан и передан следственным органам, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД. Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник пожара сбежал и был объявлен в розыск.

ТАСС приводит комментарий сотрудников местных правоохранительных органов: "После запуска охотничьей ракетницы загорелись декоративные элементы на потолке, огонь стал мгновенно распространяться. Очень быстро помещение стало наполняться едким дымом, плохо были видны эвакуационные выходы. Начались давка и паника".

По факту гибели людей во время пожара в "Полигоне" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), а также уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более лиц.

По данным системы "СПАРК", владелец ООО "Полигон", который управляет сгоревшим клубом в Костроме, — замруководителя фракции "Единая Россия" в Костромской областной думе Ихтияр Мирзоев.

Ему также принадлежат еще несколько компаний, которые занимаются недвижимостью, строительством и гостиницами.

Пресс-служба губернатора Костромской области распространила заявление депутата о том, что он готов оказать финансовую поддержку семьям погибших.

"Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку. Я дал указание своим сотрудникам оказывать все необходимое содействие следственным органам", — говорится в заявлении.

Telegram-канал 112 сообщает, что "Полигон" был одним из самых популярных клубов в Костроме, каждые выходные там собиралось около 300 человек.

По данным Telegram-канала SHOT, последний раз сотрудники Ростехнадзора и МЧС проводили плановую проверку "Полигона" в 2019 году, нарушений тогда не нашли.

По данным ТАСС, инспекторы МЧС не проводили не проводили проверку противопожарной безопасности в клубе "Полигон" в Костроме, поскольку собственником предприятия является индивидуальный предприниматель и заведение относится к категории малого бизнеса.

"Арендатор ООО "Полигон" в 2019 году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно надзорный орган — МЧС России", — заявили агентству в пресс-службе регионального МЧС.

Как сообщает Интерфакс, на место трагедии прибыла комиссия центрального аппарата МЧС. Открытый огонь остановлен, спасатели продолжают разбирать завалы.

Ранее похожая трагедия произошла в России в 2009 году, когда пожар в клубе "Хромая лошадь" в Перми унес жизни 156 человек.