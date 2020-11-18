Права человека станут темой Германии на посту председателя Совета Европы

Германия намерена поставить вопросы прав человека в основу своей работы на посту председателя Совета Европы (СЕ). Об этом глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает Deutsche Welle.

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"Насколько сильно демократия, права человека и принципы правового государства могут пострадать в самом сердце Европы, но вне Совета Европы, мы можем увидеть на примере Беларуси", - отметил глава внешнеполитического ведомства. Министр также напомнил, что Германия, позиционируя себя стоящей на страже прав человека в Европе, несмотря на сопротивление, выступала за полноценное возвращение России в Совет Европы. При этом речь шла о приверженности соблюдению Европейской конвенции о защите прав человека и обеспечении доступа российского гражданского общества к Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ).

Защита меньшинств – тест на приверженность правам человека

Защита прав человека одинаково важна как в борьбе с современными вызовами, такими как пандемия коронавирусной инфекции, так и при рассмотрении проблем ближайшего будущего, например вопросов использования искусственного интеллекта, отметил Мас. И Совет Европы может и должен играть важную роль в международном правовом регулировании подобных ситуаций. "Человек и индивидуальные права должны оставаться ориентиром в использовании искусственного интеллекта", - считает глава МИД Германии.

В качестве председателя СЕ Германия также намерена сделать акцент на защите прав меньшинств в Европе. Меньшинства остро нуждаются в защитесо стороны государства, "это лакмусовая бумажка", тест на приверженность общества правам человека, указа Мас.

18 ноября Германия начнет свое полугодовую деятельность на посту главы Комитета министров СЕ. Совет Европы, штаб-квартира которого находится в Страсбурге, выступает за соблюдение прав человека в 47 государствах-членах.

Совет Европы не является органом Европейского Союза, в него также входят такие страны, как Великобритания, Россия или Турция.