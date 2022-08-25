Многие пользователи социальных сетей, сопоставив ранние сводки с места гибели правой активистки и политолога Дарьи Дугиной с фотографиями с ее панихиды, поверили в конспирологические теории об инсценировке. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, насколько обоснованны такие слухи.

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Вечером 20 августа 2022 года на пересечении Можайского и Звенигородского шоссе, в районе подмосковного поселка Большие Вяземы, взорвался автомобиль, по некоторым данным, принадлежавший дочери известного российского философа и общественного деятеля Александра Дугина. Как вскоре выяснилось, в результате взрыва погибла сама Дарья Дугина, однако некоторые детали из первых новостей вкупе с последующей информацией породили сенсационные теории. В частности, в ночь на 21 августа (01:44 по московскому времени) издание "Коммерсантъ" сообщило, что "после тушения в салоне нашли сильно обгоревший труп, предположительно женщины" и "для того, чтобы установить ее личность, потребуется генетическая экспертиза". Аналогичную информацию со ссылкой на "Коммерсантъ" позднее передало агентство "Интерфакс", а вот издание Lenta.ru чуть ранее, в 00:59, использовало формулировку "тело невозможно идентифицировать на месте — оно полностью сгорело" со ссылкой на Telegram-канал Mash, где информация вместе с видео появилась 21 августа в 00:43.



А 23 августа СМИ обошли фотографии и видеокадры с церемонии прощания с Дугиной в телецентре "Останкино". Мероприятие проходило с открытым гробом, и многочисленных читателей поразило состояние лица погибшей. Оно на первый взгляд никак не соответствовало новостям о "сильно обгоревшем неидентифицируемом трупе". В связи с этим Сеть запестрела теориями заговора, на публикацию которых решились и некоторые СМИ. Журналист Аркадий Бабченко предположил, что машину с Дугиной "никто не взрывал" и "во гробу лежит живая".





Итак, что известно на сегодняшний день относительно деталей гибели Дарьи Дугиной? Ее автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался 20 августа в районе 21:30 на шоссе около поселка Большие Вяземы, в момент, когда девушка возвращалась с фестиваля "Традиция". Правоохранительные органы считают, что происшествие было вызвано детонацией взрывного устройства мощностью около 400 г в тротиловом эквиваленте, заложенного на парковке фестиваля и приведенного в действие дистанционно. И если мы обратимся к новостной ленте уже следующего дня, 21 августа, то заметим, что информация о "сильно обгоревшем неидентифицируемом трупе" практически не встречается в публикациях более-менее авторитетных СМИ. Правда, Следственный комитет сообщал о назначении биологической, генетической, физико-химической и взрывотехнической экспертиз, однако это обычная практика во многих случаях насильственной смерти. Но есть и другие важные замечания.

1. Ключевое обстоятельство, которое противоречит новостям о "найденном после тушения в салоне трупе", — ряд немонтированных видеороликов с места происшествия. На них видно, что тело лежит на проезжей части довольно далеко от того места, где на обочине горит автомобиль. Причем один из этих роликов шел вместе с тем самым сообщением Mash о полностью сгоревшем теле. Хотя из видео по первой ссылке хорошо видно, что это не так, как минимум попавшая в кадр одежда практически цела.

2. На фотографиях сгоревшего автомобиля видно, что у него нет крыши. Это вполне коррелирует с информацией о том, что взрывом машине оторвало крышу, а Дугину, сидевшую за рулем, выбросило наружу.

3. Telegram-канал Sota выложил фотографию покойной Дугиной в гробу в высоком качестве. На ней хорошо видно, что на лице есть не одно загримированное повреждение. Учитывая силу взрыва и падение тела на проезжую часть, это неудивительно. Да, возможности похоронных гримеров в наши дни чрезвычайно велики, однако Дугина и не должна была сильно обгореть, поскольку вылетела из машины в момент взрыва.

4. Единственная известная на сегодняшний день версия заключения судмедэксперта, опубликованная Telegram-каналом "112" 23 августа, гласит: "Смерть журналистки наступила практически мгновенно в результате шока, вызванного тяжелой сочетанной травмой и травматической ампутацией конечности". Да, это не официальная информация от следственного органа, однако других данных пока нет.

Таким образом, единственным более-менее понятным аргументом, на котором могут сегодня держаться теории заговора, являются ранние сообщения информагентств. И здесь можно предположить, что журналисты ресурса, который первым сообщил об обгоревшем трупе (скорее всего, это был Mash), попросту ошиблись или передали ошибку в том виде, в каком получили ее от своего источника в правоохранительных органах. Что касается теорий о двух трупах, то, учитывая количество свидетелей происшествия, скрыть подобное не представляется возможным. Также отметим, что распространяемое конспирологами фото горящей машины Дугиной на самом деле было сделано в Казахстане в 2013 году после взрыва бензовоза.